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    Sube a seis el número de muertos por tiroteo en centro de asistencia para madres en Alemania

    Una persona que había resultado herida falleció posteriormente en el hospital. El ataque ocurrió en Stade, en el norte del país, y el presunto autor fue detenido por la policía.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Sube a seis el número de muertos por tiroteo en centro de asistencia para madres en Alemania

    El balance del tiroteo ocurrido este lunes en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, subió a seis personas fallecidas, luego de que una víctima que había resultado herida muriera posteriormente en un hospital.

    El primer reporte de las autoridades daba cuenta de cinco muertos en el lugar del ataque. Sin embargo, nuevos antecedentes policiales confirmaron el fallecimiento de otra persona producto de las heridas sufridas durante el hecho.

    El ataque ocurrió en un centro de asistencia para mujeres embarazadas o madres jóvenes con hijos, ubicado en la calle Dankerstrasse, al sur del centro de la ciudad.

    Según los reportes actualizados, las víctimas fatales son todas personas adultas. Entre los primeros cinco fallecidos se había informado la muerte de cuatro mujeres y un hombre.

    Sube a seis el número de muertos por tiroteo en centro de asistencia para madres en Alemania

    La policía detuvo al presunto autor de los disparos y mantiene diligencias para establecer la eventual participación de otras personas vinculadas al hecho.

    Tras el ataque, las autoridades desplegaron un amplio operativo policial y de emergencia en el sector, además de llamar inicialmente a la población a evitar la zona.

    Posteriormente, la policía informó que no existía peligro para la comunidad, aunque pidió a los residentes seguir las instrucciones oficiales y no difundir rumores mientras continúa la investigación.

    Hasta ahora, las autoridades no han comunicado oficialmente el móvil del ataque.

    Stade es una ciudad de cerca de 50 mil habitantes, ubicada en el estado de Baja Sajonia, al oeste de Hamburgo.

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