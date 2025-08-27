SUSCRÍBETE
Mundo

Tiroteo en escuela de Minneapolis deja al menos dos muertos y 20 heridos

El tiroteo se produce tras una ola de informes falsos sobre tiradores activos en campus universitarios de todo Estados Unidos, mientras los estudiantes regresan de las vacaciones de verano.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
El tiroteo afectó a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota.

Un tiroteo en una escuela de Minneapolis, Minnesota, dejó al menos dos muertos y unas 20 heridos, según informó un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El tirador también falleció, añadió.

La policía de Minneapolis informó previamente que respondió a un tiroteo en una iglesia y escuela católicas en el sur de la ciudad este miércoles, y las autoridades añadieron que el tirador había sido “contenido”.

“He recibido información sobre un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y seguiré informando a medida que obtengamos más información”, escribió el gobernador Tim Walz en X.

El tiroteo se produce tras una ola de informes falsos sobre tiradores activos en campus universitarios de todo Estados Unidos, mientras los estudiantes regresan de las vacaciones de verano.

“Rezo por nuestros alumnos y profesores, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, declaró Walz sin proporcionar detalles sobre las posibles víctimas.

El gobierno municipal confirmó el tiroteo en X. “No existe una amenaza activa para la comunidad en este momento. El tirador está contenido”, declaró la ciudad de Minneapolis.

“Las familias de los niños de la escuela pueden acudir a la zona de reunificación de la Escuela Annunciation”, indicó la ciudad en una segunda publicación en X.

Children’s Minnesota, un hospital pediátrico de traumatología, informó en un comunicado que cinco niños fueron ingresados ​​para recibir atención médica. Hennepin Healthcare, que cuenta con el servicio de urgencias más grande de Minnesota, indicó que también estaba atendiendo a pacientes del tiroteo.

Más sobre:EE.UU.tiroteoMinneapolisMinnesotaTim WalzMundo

COMENTARIOS

