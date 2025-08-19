Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe

Álvaro Uribe llega a la Corte Suprema para ser interrogado en el marco de una investigación por manipulación de testigos en Bogotá, el 8 de octubre de 2019. Foto: Archivo

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes libertad inmediata para el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal el pasado 1 de agosto.

Luego de 19 días en prisión domiciliaria se dio a conocer que el Tribunal Superior resolvió una de las tutelas presentadas por el equipo defensor del expresidente en búsqueda de su libertad. Así, la institución ordenó “amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez”.

⚖️ El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la primera acción de tutela en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, al pronunciarse sobre la solicitud de amparo presentada frente a la orden de detención inmediata dictada en su contra.

El Tribunal amparó su derecho a la libertad individual, luego de que la jueza Sandra Liliana Heredia ordenara su detención inmediata. Entre sus argumentos, señala que hubo una carga argumentativa en la orden de la jueza, indicó el diario El Tiempo.

Tras la lectura del sentido del fallo el 1 de agosto, la defensa del expresidente, liderada por Jaime Granados, tuteló la decisión del juzgado 44 penal al señalar que hubo una vulneración al “derecho fundamental a la libertad individual”.

Así, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Uribe Vélez hasta que se resuelva la apelación de la condena de 12 años de prisión.

Según la ponencia del magistrado ponente Leonel Rogeles, los argumentos de la jueza Heredia para ordenar la detención inmediata del exjefe de Estado -quien permanece en su casa en Rionegro (Antioquia) desde el 1 de agosto- fueron “vagos, indeterminados e imprecisos”.

“Resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social. Por lo mismo, es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social”, dijo el magistrado.

Uribe, de 73 años y uno de los políticos más influyentes del país, se convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado y privado de la libertad.