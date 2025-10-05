Trump advierte a Hamas que enfrentará una “aniquilación completa” si insiste en permanecer con el control de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió esta jornada al movimiento palestino Hamas que enfrentará una “aniquilación completa” si insiste en permanecer al poder de la Franja de Gaza.

Sus dichos se dan en medio de las negociaciones para el plan de paz que propuso para el enclave palestino, el cual considera junto con el alto al fuego y entrega de rehenes la instalación de una “junta de transición” internacional.

En conversación con CNN a través de mensajes de texto, y consultado sobre cuál fue la respuesta de Hamas a su propuesta de alto el fuego de 20 puntos -esto, ya que desde el movimiento solo replicaron con un llamado al “no desarme” y a mantener Gaza bajo control palestino, vinculando la liberación de rehenes a negociaciones- Trump apuntó a que hay que esperar.

“Espero que Hamas aclare pronto si está comprometido con la paz. Solo el tiempo lo dirá”, afirmó.

Asimismo, el mandatario aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, coincide con él a la hora de detener los bombardeos del Ejército israelí en Gaza, algo que aún no ocurre.

Esta mañana desde el Ministerio de Sanidad gazatí han detallado que durante las últimas 24 horas han llegado a los hospitales que aún siguen operativos 65 cadáveres y 153 heridos.