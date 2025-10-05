SUSCRÍBETE
Mundo

Aumentan a más de 67.100 los palestinos muertos por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza

Si bien la presentación del plan de paz del presidente Trump para Gaza ha desatado las especulaciones sobre un alto el fuego, por el momento Israel continúa con su actividad militar en el enclave palestino.

Por 
Europa Press
Imagen del 6 de septiembre de 2025. El Ejército israelí destruye una torre residencial de 15 pisos en la Ciudad de Gaza. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (rtg) (ah) Rizek Abdeljawad

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), han cifrado este domingo en más de 67.100 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 65 muertos durante el último día.

“El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 67.139 mártires y 169.583 heridos desde el 7 de octubre de 2023”, ha indicado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que detalla que durante las últimas 24 horas han llegado a los hospitales que aún siguen operativos 65 cadáveres y 153 heridos.

Así, ha indicado que entre los muertos durante el último día figuran dos palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria -lo que eleva a 2.605 el total de muertos en estos sucesos-, al tiempo que ha apuntado que desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva se han confirmado 13.549 muertos y 57.542 heridos.

El balance incluye además una muerte por hambre y desnutrición. Así, hasta la fecha han muerto por estas causas 460 personas, incluidos 154 niños, una cifra que incluye 182 fallecidos, entre ellos 39 niños, desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

El Ejército israelí ha lanzado una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza con el objetivo de capturarla, lo que ha ahondado la crisis humanitaria en la zona y ha provocado la huida de cientos de miles de personas hacia el sur ante los ataques israelíes y sus órdenes de evacuación.

En la última semana la presentación del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza ha desatado las especulaciones sobre un inminente alto el fuego, pero por el momento Israel continúa con su actividad militar en el enclave palestino.

