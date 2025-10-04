SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump agradece a Israel por el alto al fuego y Unicef advierte que los bombardeos en Gaza no han cesado

El plan aceptado con reparos por ambas partes -Israel y Hamas- considera, entre otros aspectos, un alto en los bombardeos y la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este sábado a la apertura parcial de Israel y Hamas respecto del acuerdo de paz de 20 puntos impulsado por él mismo.

El plan, entre otros aspectos, ordena un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes vivos y muertos en 72 horas, así como la excarcelación de cientos de palestinos detenidos por Israel, el desarme de Hamas, una administración de transición presidida por el propio Trump y con posterioridad a ello una Autoridad Palestina tomaría el control.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó la propuesta a inicios de esta semana -negando que eso garantice un futuro Estado de Palestina- y Hamas hizo lo propio el pasado viernes, aunque no despejó lo relativo al desarme.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza -controlado por Hamas- reportó que los bombardeos en Gaza no cesaron y que al menos una veintena de personas murieron a causa de ellos en las últimas horas. Pese a ello, esta jornada Trump respaldó a Israel e instó a Hamas a acelerar la entrega de los rehenes: “Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá“.

“No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. ¡Hagamos esto, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!“, añadió en la red social de su propiedad, Truth Social.

James Elder, el portavoz mundial de Unicef -la agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia- advirtió en conversación con Al Jazeera que los bombardeos no han cesado. “Estuve en el Hospital Al-Aqsa, en la zona central de Deir al Balah, hace unas horas. Sábado por la mañana, diez horas después de que se de dieron declaraciones muy claras para que cesaran los bombardeos. En la UCI, una niña pequeña, Summer, de diez años, presentaba de nuevo heridas terribles (...) Fue alcanzada por un ataque aéreo alrededor de las diez de la mañana de hoy mientras buscaba agua en la zona central", dijo.

“Un niño pequeño en la cama de al lado resultó herido en el mismo ataque. Los médicos no saben si estará vivo mañana. (...) Diez horas después de una declaración clara, de que no habría más ataques. Así que, palestinos, hemos visto promesas incumplidas una y otra vez. Sí, tienen mucha esperanza. Tienen que hacerlo. Pero necesitan ver esos cambios concretos sobre el terreno. Y eso significa, por supuesto, cambios concretos desde el cielo", advirtió el portavoz desde la localidad de Al-Mawasi, al sur de la Franja de Gaza.

Más sobre:GazaPalestinaIsraelBenjamin NetanyahuHamasDonald TrumpEE.UU.Plan de paz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a sujeto que trasladaba cerca de 10 kilos de droga en Independencia

Amplían detención de los tres sujetos involucrados en el homicidio de un adolescente en Chillán Viejo

Netanyahu afirma que negociadores israelíes definirán detalles de liberación de cautivos

Los Lagos: lluvias causan derrumbe en Puerto Montt que afecta a cinco viviendas

En medio de primera fase: Netanyahu se reúne con dos ministros de coalición que rechazan propuesta de Trump

Municipio de Coyhaique critica accionar del gobierno tras sistema frontal y exige que se decrete alerta amarilla

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

4.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

5.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Detienen a sujeto que trasladaba cerca de 10 kilos de droga en Independencia
Chile

Detienen a sujeto que trasladaba cerca de 10 kilos de droga en Independencia

Amplían detención de los tres sujetos involucrados en el homicidio de un adolescente en Chillán Viejo

Los Lagos: lluvias causan derrumbe en Puerto Montt que afecta a cinco viviendas

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

En vivo: España, Brasil, México y Marruecos definen el grupo C y al rival de Chile en el Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: España, Brasil, México y Marruecos definen el grupo C y al rival de Chile en el Mundial Sub 20

Fórmula 1: Russell se queda con la pole en Singapur frente a la frustración de Verstappen

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal por la liga española

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

El Gran Gatsby: 100 años de la brillante tragedia americana

Netanyahu afirma que negociadores israelíes definirán detalles de liberación de cautivos
Mundo

Netanyahu afirma que negociadores israelíes definirán detalles de liberación de cautivos

Trump agradece a Israel por el alto al fuego y Unicef advierte que los bombardeos en Gaza no han cesado

En medio de primera fase: Netanyahu se reúne con dos ministros de coalición que rechazan propuesta de Trump

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia