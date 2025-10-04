Trump agradece a Israel por el alto al fuego y Unicef advierte que los bombardeos en Gaza no han cesado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este sábado a la apertura parcial de Israel y Hamas respecto del acuerdo de paz de 20 puntos impulsado por él mismo.

El plan, entre otros aspectos, ordena un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes vivos y muertos en 72 horas, así como la excarcelación de cientos de palestinos detenidos por Israel, el desarme de Hamas, una administración de transición presidida por el propio Trump y con posterioridad a ello una Autoridad Palestina tomaría el control.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó la propuesta a inicios de esta semana -negando que eso garantice un futuro Estado de Palestina- y Hamas hizo lo propio el pasado viernes, aunque no despejó lo relativo al desarme.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza -controlado por Hamas- reportó que los bombardeos en Gaza no cesaron y que al menos una veintena de personas murieron a causa de ellos en las últimas horas. Pese a ello, esta jornada Trump respaldó a Israel e instó a Hamas a acelerar la entrega de los rehenes: “Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá“.

“No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. ¡Hagamos esto, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!“, añadió en la red social de su propiedad, Truth Social.

James Elder, el portavoz mundial de Unicef -la agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia- advirtió en conversación con Al Jazeera que los bombardeos no han cesado. “Estuve en el Hospital Al-Aqsa, en la zona central de Deir al Balah, hace unas horas. Sábado por la mañana, diez horas después de que se de dieron declaraciones muy claras para que cesaran los bombardeos. En la UCI, una niña pequeña, Summer, de diez años, presentaba de nuevo heridas terribles (...) Fue alcanzada por un ataque aéreo alrededor de las diez de la mañana de hoy mientras buscaba agua en la zona central", dijo.

“Un niño pequeño en la cama de al lado resultó herido en el mismo ataque. Los médicos no saben si estará vivo mañana. (...) Diez horas después de una declaración clara, de que no habría más ataques. Así que, palestinos, hemos visto promesas incumplidas una y otra vez. Sí, tienen mucha esperanza. Tienen que hacerlo. Pero necesitan ver esos cambios concretos sobre el terreno. Y eso significa, por supuesto, cambios concretos desde el cielo", advirtió el portavoz desde la localidad de Al-Mawasi, al sur de la Franja de Gaza.