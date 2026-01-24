Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que impondrá un arancel del 100% a todas las importaciones canadienses si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de que ambos países anunciaran una reciente asociación.

A través de su plataforma Truth Social, Trump criticó al primer ministro canadiense, Mark Carney, señalando que “está muy equivocado” si cree que su país puede convertirse en un “puerto de descarga” para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos.

“Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, escribió el mandatario.

Trump advirtió además sobre las consecuencias de la alianza, asegurando que “China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general”.

El anuncio se produce luego de que Canadá negociara un acuerdo para reducir los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, a cambio de menores impuestos de importación a los productos agrícolas canadienses, una medida que busca fortalecer su comercio internacional y diversificar su economía.

Con estas declaraciones, Trump deja en claro su postura proteccionista y su intención de defender los intereses comerciales de Estados Unidos, advirtiendo que cualquier acuerdo que pueda favorecer a China será sancionado inmediatamente con altos aranceles sobre las exportaciones canadienses.