SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    El anuncio se produce luego de que Canadá negociara un acuerdo para reducir los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, a cambio de menores impuestos de importación a los productos agrícolas canadienses, una medida que busca fortalecer su comercio internacional y diversificar su economía.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que impondrá un arancel del 100% a todas las importaciones canadienses si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de que ambos países anunciaran una reciente asociación.

    A través de su plataforma Truth Social, Trump criticó al primer ministro canadiense, Mark Carney, señalando que “está muy equivocado” si cree que su país puede convertirse en un “puerto de descarga” para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos.

    “Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, escribió el mandatario.

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Trump advirtió además sobre las consecuencias de la alianza, asegurando que “China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general”.

    El anuncio se produce luego de que Canadá negociara un acuerdo para reducir los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, a cambio de menores impuestos de importación a los productos agrícolas canadienses, una medida que busca fortalecer su comercio internacional y diversificar su economía.

    Con estas declaraciones, Trump deja en claro su postura proteccionista y su intención de defender los intereses comerciales de Estados Unidos, advirtiendo que cualquier acuerdo que pueda favorecer a China será sancionado inmediatamente con altos aranceles sobre las exportaciones canadienses.

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China Kevin Lamarque
    Más sobre:Estados UnidosCanadáChinaArancelesDonald TrumpMark Carney

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal en operativo en Caleta Portales

    Previo a consejo nacional del PPD, Quintana desdramatiza divorcio del Socialismo Democrático con el FA y el PC

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    2.
    Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

    Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

    3.
    Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

    Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa
    Chile

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Andrónico Luksic Lederer y Macario Valdés, la nueva dupla del poder en Quiñenco

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”
    El Deportivo

    La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”

    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    Luciano Darderi sorprende y envía mensaje de apoyo a Christian Garin tras la muerte de su padre

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”
    Cultura y entretención

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    La poderosa muerte: Bob Weir y el fin de la utopía ácida

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China
    Mundo

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur