El primer año de Donald Trump

El primer año del segundo mandato del Presidente Donald Trump estuvo lleno de acción. Consiguió que el Congreso incluyera gran parte de su agenda interna en lo que él llamó “Un proyecto de ley hermoso”. La legislación redujo los impuestos, y los beneficios se destinaron principalmente a los estadounidenses más adinerados. En parte compensó las reducciones fiscales recortando programas para los pobres.

Trump encargó al multimillonario Elon Musk la tarea de cortar el “despilfarro, el fraude y el abuso” en el gobierno. El esfuerzo fracasó. Los jóvenes empleados que trabajaban para Musk no sabían lo que hacían. Interrumpieron las operaciones gubernamentales y despidieron a empleados experimentados sin encontrar mucho desperdicio. Sus acciones provocaron demandas y requirieron costosas medidas correctivas. Al final, Musk costó a los contribuyentes estadounidenses más dinero del que ahorró. A finales de 2025, la deuda del gobierno federal había aumentado a 38 billones de dólares.

En el lado positivo, la economía creció y la inflación se mantuvo modesta, continuando las tendencias que habían comenzado durante la administración Biden. Además, los aranceles de Trump no provocaron los picos inmediatos de precios que muchos temían. No obstante, los economistas advirtieron que los aranceles podrían elevar los precios en 2026.

El historial de Trump en política exterior también fue mixto. Su administración ayudó a mediar un alto el fuego en Gaza y llevó a cabo un ataque militar que retrasó el programa nuclear iraní. La captura de Nicolás Maduro posiblemente abrió oportunidades a largo plazo para las compañías petroleras estadounidenses, pero no estaba claro cómo estará el pueblo venezolano.

Durante su campaña de reelección en 2024, Trump prometió repetidamente que pondría fin a la guerra en Ucrania en las primeras 24 horas de su mandato. Pero a pesar de su cortejo a Vladimir Putin, la guerra se prolongó. No tuvo más éxito en su búsqueda de la propiedad de Groenlandia.

En conjunto, fue un año para recordar, aunque no necesariamente por las razones que Trump quería.

Por John Pitney, analista político estadounidense.