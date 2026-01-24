SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El primer año de Donald Trump

    John PitneyPor 
    John Pitney
    Kevin Lamarque

    El primer año del segundo mandato del Presidente Donald Trump estuvo lleno de acción. Consiguió que el Congreso incluyera gran parte de su agenda interna en lo que él llamó “Un proyecto de ley hermoso”. La legislación redujo los impuestos, y los beneficios se destinaron principalmente a los estadounidenses más adinerados. En parte compensó las reducciones fiscales recortando programas para los pobres.

    Trump encargó al multimillonario Elon Musk la tarea de cortar el “despilfarro, el fraude y el abuso” en el gobierno. El esfuerzo fracasó. Los jóvenes empleados que trabajaban para Musk no sabían lo que hacían. Interrumpieron las operaciones gubernamentales y despidieron a empleados experimentados sin encontrar mucho desperdicio. Sus acciones provocaron demandas y requirieron costosas medidas correctivas. Al final, Musk costó a los contribuyentes estadounidenses más dinero del que ahorró. A finales de 2025, la deuda del gobierno federal había aumentado a 38 billones de dólares.

    En el lado positivo, la economía creció y la inflación se mantuvo modesta, continuando las tendencias que habían comenzado durante la administración Biden. Además, los aranceles de Trump no provocaron los picos inmediatos de precios que muchos temían. No obstante, los economistas advirtieron que los aranceles podrían elevar los precios en 2026.

    El historial de Trump en política exterior también fue mixto. Su administración ayudó a mediar un alto el fuego en Gaza y llevó a cabo un ataque militar que retrasó el programa nuclear iraní. La captura de Nicolás Maduro posiblemente abrió oportunidades a largo plazo para las compañías petroleras estadounidenses, pero no estaba claro cómo estará el pueblo venezolano.

    Durante su campaña de reelección en 2024, Trump prometió repetidamente que pondría fin a la guerra en Ucrania en las primeras 24 horas de su mandato. Pero a pesar de su cortejo a Vladimir Putin, la guerra se prolongó. No tuvo más éxito en su búsqueda de la propiedad de Groenlandia.

    En conjunto, fue un año para recordar, aunque no necesariamente por las razones que Trump quería.

    Por John Pitney, analista político estadounidense.

    Más sobre:Estados UnidosLT SábadoTrumpElon MuskGroenlandiaNicolás MaduroPutinJohn Pitney

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

    En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

    Lo más leído

    1.
    Antes de condenar: estándares democráticos para todas

    Antes de condenar: estándares democráticos para todas

    2.
    En la otra vereda

    En la otra vereda

    3.
    Derechos de las mujeres ante un nuevo ciclo político

    Derechos de las mujeres ante un nuevo ciclo político

    4.
    Cuando el poder es aliado de la fe

    Cuando el poder es aliado de la fe

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez
    Chile

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

    En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”
    Negocios

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior
    El Deportivo

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior

    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    Intoxicación, problemas con el auto y a un minuto del podio: la aventura de Lucas del Río, el mejor chileno en el Dakar

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes
    Cultura y entretención

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica
    Mundo

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’