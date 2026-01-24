Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

Este sábado, el gobierno de China anunció la apertura de una investigación en contra de Zhang Youxia, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) por “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”.

Además la investigación incluye a Liu Zhenli, miembro de la CMC y jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la CMC.

Youxia es reconocido como el uniformado con mayor rango dentro del gobierno y una de las manos derechas del presidente Xi Jinping.

Según el Ministerio de Defensa chino, la decisión de ponerlos a ambos bajo investigación fue del comité central del partido.

No es la primera vez que el gobierno de Jinping acusa a altos mandos de “violaciones a la disciplina”, conducta asociada posteriormente a corrupción .

En octubre del año pasado expulsó del partido a He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central además de otros ocho militares y al menos cinco civiles por la misma razón.

A ellos se les acusó de ser “sospechosos de delitos graves relacionados con grandes sumas de dinero”, como señaló el ministerio. También informaron en esa ocasión que sus casos fueron derivados a la fiscalía militar.

Weidong ostentaba el mismo rango que Zhang Youxia y más tarde fue reemplazado por el general Zhang Shengmin.

Existen cuestionamientos sobre si estas decisiones nacen realmente de una campaña de “tolerancia cero en la lucha contra la corrupción”, como ha señalado el gobierno, o bien es una forma del presidente Jinping de deshacerse de personas con alto rango.