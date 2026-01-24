SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

    Uno de ellos es considerado la mano derecha del presidente Xi Jinping, y se enmarca en una serie de señalamientos asociados a delitos de corrupción que se han registrado previamente.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Imagen bandera China

    Este sábado, el gobierno de China anunció la apertura de una investigación en contra de Zhang Youxia, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) por “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”.

    Además la investigación incluye a Liu Zhenli, miembro de la CMC y jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la CMC.

    Youxia es reconocido como el uniformado con mayor rango dentro del gobierno y una de las manos derechas del presidente Xi Jinping.

    Según el Ministerio de Defensa chino, la decisión de ponerlos a ambos bajo investigación fue del comité central del partido.

    No es la primera vez que el gobierno de Jinping acusa a altos mandos de “violaciones a la disciplina”, conducta asociada posteriormente a corrupción.

    En octubre del año pasado expulsó del partido a He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central además de otros ocho militares y al menos cinco civiles por la misma razón.

    A ellos se les acusó de ser “sospechosos de delitos graves relacionados con grandes sumas de dinero”, como señaló el ministerio. También informaron en esa ocasión que sus casos fueron derivados a la fiscalía militar.

    Weidong ostentaba el mismo rango que Zhang Youxia y más tarde fue reemplazado por el general Zhang Shengmin.

    Existen cuestionamientos sobre si estas decisiones nacen realmente de una campaña de “tolerancia cero en la lucha contra la corrupción”, como ha señalado el gobierno, o bien es una forma del presidente Jinping de deshacerse de personas con alto rango.

    Lee también:

    Más sobre:ChinaZhang YouxiaXi JinpingLiu ZhenliPartido Comunista de China

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Críticas genera utilización de motos de agua por turistas extranjeros en el río Futaleufú

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    2.
    Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

    Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

    3.
    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    4.
    Consejo Presidencial de Haití destituye al primer ministro en medio de crisis política y violencia de pandillas

    Consejo Presidencial de Haití destituye al primer ministro en medio de crisis política y violencia de pandillas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Críticas genera utilización de motos de agua por turistas extranjeros en el río Futaleufú
    Chile

    Críticas genera utilización de motos de agua por turistas extranjeros en el río Futaleufú

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Camilo Cid y adjudicación del MCC: “Fonasa tiene que seguir tratando porque esto está en la ley, sino, tendría que modificarse la ley”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”
    El Deportivo

    La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”

    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    Luciano Darderi sorprende y envía mensaje de apoyo a Christian Garin tras la muerte de su padre

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande
    Cultura y entretención

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    “Una verdadera representación de valentía”: cómo es el regreso de Michael J. Fox a la pantalla

    La poderosa muerte: Bob Weir y el fin de la utopía ácida

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China
    Mundo

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur