Consejo Presidencial de Haití destituye al primer ministro en medio de crisis política y violencia de pandillas

Cinco de los siete miembros con derecho a voto del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití aprobaron la destitución del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, apenas dos semanas antes de que el organismo finalice su mandato. La decisión profundiza la inestabilidad en un país que enfrenta una prolongada crisis política, violencia de pandillas y un colapso institucional que se arrastra desde hace años.

La decisión fue confirmada este viernes 23 de enero por el asesor presidencial Edgard Leblanc Fils en conferencia de prensa, junto a Leslie Voltaire, otro miembro del CPT. Según Leblanc, “la decisión sobre Fils-Aimé está tomada” y se están siguiendo “los procedimientos normales para que se publique en la imprenta nacional”. No se entregaron detalles sobre los motivos específicos de la destitución, aunque se anunció que en un plazo de 30 días se designará a un sucesor .

El CPT, compuesto por representantes de partidos políticos, sociedad civil y sector privado, asumió el poder en abril de 2024 tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien gobernó después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Desde entonces, el organismo debía organizar elecciones inclusivas, realizar un referéndum constitucional y garantizar la seguridad y reactivación económica del país, metas que aún no se han logrado.

Alix Didier Fils-Aimé asumió como primer ministro en noviembre de 2024, reemplazando a Garry Conille, y centró su gestión en garantizar “la seguridad de la gente, seguridad de los bienes y de las infraestructuras, seguridad alimentaria y libertad de circulación”. Sin embargo, la violencia de las bandas armadas persiste: se estima que controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y grandes zonas del centro del país, mientras que entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 8.100 homicidios, según Naciones Unidas.

La comunidad internacional reaccionó con preocupación. La Delegación de la Unión Europea en Haití y las embajadas de Alemania, España y Francia instaron al CPT a actuar “con responsabilidad y sentido del interés general”.

Por su parte, Estados Unidos denunció que políticos “corruptos” están utilizando a las bandas criminales para generar caos y reafirmó su apoyo “indefectible” a Fils-Aimé y a la estabilidad del país. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se comunicó directamente con el primer ministro para respaldarlo y advirtió que el CPT debe disolverse el 7 de febrero sin interferencias de actores corruptos.

En conferencia, Voltaire defendió la decisión del CPT de actuar sin influencia externa y afirmó que, si los partidos políticos y la sociedad civil no logran designar al “mejor entre los mejores” antes del 6 de febrero, el consejo buscará una solución propia. “Todo el mundo busca una solución haitiana a la crisis, pero cuando comenzamos a encontrar una solución haitiana, la comunidad internacional interviene con todas sus fuerzas”, señaló, añadiendo que la población aún “no obtiene lo que necesita”.

Expertos advierten que la destitución podría generar más volatilidad. Michael Deibert, autor y analista de Haití, indicó que si el CPT no renuncia a tiempo, “podría añadir otro elemento de incertidumbre en un país que ya enfrenta una severa crisis de seguridad e inestabilidad política”.