José Antonio Kast, inicia este sábado a las 8.00 de la mañana la que será su gira internacional más extensa desde que fue electo presidente, un viaje por Centroamérica que tendrá como uno de sus principales hitos la visita a El Salvador y al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la denominada megacárcel impulsada por el gobierno de Nayib Bukele como eje de su política de seguridad.

Las declaraciones fueron realizadas por el mandatario electo en el aeropuerto de Pudahuel, previo a su salida del país, donde explicó que uno de los objetivos del viaje es conocer experiencias internacionales en materia de control del crimen y fortalecimiento del sistema penitenciario, en un contexto marcado por el aumento de la violencia y la criminalidad en Chile.

“La megacárcel también la pude conocer. Es una situación distinta, el tipo de violencia allá no es tan parecido al de Chile, pero en Chile están aumentando los niveles de criminalidad y violencia. Por tanto, es bueno conocer lo que se va a hacer en Chile , pero siempre las experiencias internacionales sirven para proyectarse”, señaló.

Kast inicia gira por Centroamérica con foco en seguridad: “Las experiencias internacionales sirven para proyectarse” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En tanto, en República Dominicana, Kast visitará la frontera con Haití para conocer de primera mano la barrera que se instaló y evaluar el control migratorio que el país ha implementado. “La idea es ver tanto el tema de infraestructura hotelera, resort, porque es un país con mucho turismo que nos interesa poder replicar, también el control fronterizo que ellos han realizado dentro de la misma isla con el país de Haití, que ha sido bastante exitoso y creemos que de alguna manera se puede replicar también en Chile”.

La gira del presidente electo tiene como ejes centrales la seguridad pública, el control fronterizo y la inmigración , temas que han sido definidos como prioritarios por su entorno de cara al inicio de su administración. En ese contexto, Kast ha señalado que el objetivo es avanzar en el fortalecimiento de las fronteras, mejorar el sistema carcelario y generar relaciones internacionales que permitan mayor inversión y una mejor calidad de vida para el país.

Durante todo el periplo por Centroamérica, Kast estará acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien participará en varias de las principales actividades y reuniones programadas. En El Salvador, el énfasis estará puesto en conocer el funcionamiento del Cecot y las políticas de seguridad que han sido aplicadas por el gobierno de Bukele.

Tras su paso por El Salvador, el presidente electo continuará su agenda en Panamá, donde participará entre martes y jueves en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. En esa instancia estará acompañado por su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, además de otros integrantes de su equipo que podrían sumarse a la delegación.

En el marco del foro, Quiroz será uno de los expositores y Kast sostendrá reuniones con distintos mandatarios del continente, entre ellas un encuentro confirmado con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Tampoco se descarta que se produzcan otros contactos bilaterales durante la cita, en una gira que desde el entorno del presidente electo califican como clave para proyectar los lineamientos de su futura política de seguridad y relaciones internacionales.