    Mundo

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Desde California hasta Nueva York, la ola ártica amenaza con nieve, lluvia helada, frío extremo y cortes prolongados de electricidad, mientras la Casa Blanca refuerza la coordinación federal.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas JUAN MEDINA

    Una poderosa tormenta invernal comenzó a afectar Estados Unidos desde la tarde del viernes 23 de enero de 2026, cubriendo gran parte del territorio continental con una mezcla peligrosa de nieve, lluvia helada y temperaturas polares. El fenómeno, que avanza desde California hacia el este, amenaza con generar condiciones “catastróficas” en zonas donde residen aproximadamente 160 millones de personas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

    El organismo advirtió sobre una posible “acumulación catastrófica de hielo”, que podría derivar en “cortes de energía prolongados, daños a los árboles y carreteras extremadamente peligrosas o intransitables”. El meteorólogo Ryan Maue calificó los próximos diez días de invierno como los “peores en 40 años” en Estados Unidos y llamó a la población a prepararse y cuidar especialmente a las personas más vulnerables.

    Trump y la coordinación federal

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el viernes que ha sido actualizado sobre la tormenta y aseguró que su administración está coordinando con autoridades estatales y locales para enfrentar el temporal. “Me han informado sobre la ola de frío récord y la histórica tormenta invernal que azotarán gran parte de Estados Unidos este fin de semana. La administración Trump está coordinando con las autoridades estatales y locales”, publicó el mandatario en las redes Truth Social y X.

    Trump destacó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) está “totalmente preparada para responder” y concluyó su mensaje con un llamado a la población: “¡Manténganse seguros y abrigados!”.

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas Molly Riley

    Más temprano, un funcionario de la Casa Blanca indicó que el presidente mantiene “estrecho contacto con los funcionarios” y que “toda la administración Trump está monitoreando de cerca las previsiones meteorológicas y adoptando un enfoque de todo el gobierno para responder según corresponda”.

    Pese a su costumbre de viajar a Florida, Trump permanecerá este fin de semana en Washington, DC, tras su regreso de Davos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, insistió en un video publicado en Instagram sobre la importancia de prepararse y tomar precauciones, recomendando evitar las carreteras para permitir que los servicios de emergencia cumplan su labor.

    Cancelaciones masivas y preparación en Texas

    Miles de vuelos ya fueron cancelados. Según Flightaware, más de 6.000 vuelos programados para el fin de semana no se realizaron, incluidos muchos en Texas. La situación recordó la devastadora tormenta de febrero de 2021, que dejó más de 200 muertos y un colapso generalizado de la red eléctrica. Las autoridades aseguran que esta vez el sistema energético está mejor preparado.

    En Houston, el alcalde John Withmire anunció la apertura de 12 refugios y alertó sobre 48 horas de temperaturas extremas. Las filas en supermercados reflejaron la urgencia: desde agua y huevos hasta pasta y bebidas energéticas fueron adquiridas rápidamente. “Tengo un generador y suficiente provisión. No creo que vaya a ser tan malo como hace cinco años”, señaló Clinton Moore, residente de 63 años.

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, alertó sobre el riesgo de salir al aire libre y movilizó a miles de trabajadores, equipos de quitanieves y personal de emergencia para mantener la red vial y restablecer el suministro eléctrico. El Servicio Meteorológico prevé que la sensación térmica podría caer hasta -46 °C en algunas zonas del norte, mientras que en otras regiones del sureste las temperaturas también permanecerán bajo cero.

    Se espera que la tormenta deje más de 30 centímetros de nieve en ciudades del valle de Ohio, la región Atlántico Medio y el noreste, complicando el transporte terrestre y aéreo. En estados como Texas, Nuevo México y Arkansas, la lluvia helada y la aguanieve representan un riesgo adicional para carreteras y servicios básicos.

    Emergencia en 16 estados y Washington D. C.

    Hasta la mañana del sábado, al menos 16 estados y la ciudad de Washington declararon estado de emergencia: Delaware, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Nueva York, Kentucky, Maryland, Nueva Jersey y Kansas. Los gobernadores de Pensilvania y Texas activaron protocolos para movilizar recursos ante la crisis, mientras que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, hizo lo mismo para la capital.

    El NWS instó a la población a seguir las alertas y mantenerse informada sobre la evolución del temporal, advirtiendo sobre impactos de moderados a graves y posibles cierres generalizados de infraestructura. Las autoridades recomendaron tener provisiones de comida, agua, medicinas y artículos básicos para varios días.

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Los meteorólogos destacan que la magnitud de la tormenta es excepcional: 2.900 kilómetros ininterrumpidos de alertas climáticas desde Arizona hasta la costa este. El sistema combina un río atmosférico del Pacífico, aire cálido del Golfo de México y un vórtice polar que empuja aire ártico hacia el sur. Esto genera un escenario con nieve intensa, hielo y lluvia helada que afectará distintas regiones de manera diferenciada, según su ubicación.

    El NWS advierte que el frío extremo podría poner en riesgo incluso a quienes permanezcan en sus hogares si hay cortes prolongados de electricidad. Los científicos alertan que los efectos más severos se sentirán a medida que la tormenta avance hacia el este, impactando ciudades como Memphis, Nashville, Baltimore, Filadelfia y Nueva York. La combinación de nieve, hielo y temperaturas bajo cero podría causar interrupciones en los servicios de electricidad, agua y gas, así como bloqueos en las carreteras durante días.

