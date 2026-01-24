Rusia lanza ataque masivo con más de 370 drones y misiles contra Ucrania

Rusia ejecutó un ataque aéreo a gran escala contra Ucrania durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, lanzando más de 370 drones y 21 misiles contra distintas ciudades del país, con especial énfasis en Kyiv y Járkiv.

En la capital, al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas, de acuerdo con el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko. El jefe comunal señaló que la caída de escombros provocó incendios y daños en edificios residenciales, dejando a cerca de 6.000 bloques de departamentos sin calefacción y a otros sectores sin suministro de agua.

La segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, en el noreste, también fue duramente golpeada. El alcalde Ihor Terekhov informó que los proyectiles dañaron una maternidad y un albergue para personas desplazadas, dejando al menos 19 heridos.

Según el presidente Volodymyr Zelensky, los ataques también alcanzaron otras zonas del país, como Sumy y Chernihiv, y se concentraron especialmente en el sector energético, clave para el funcionamiento del país durante el invierno.

Los bombardeos se produjeron poco después de que delegaciones de Rusia y Ucrania abordaran su primer día de conversaciones con representantes de Estados Unidos en Abu Dabi, en un intento por explorar vías diplomáticas en el conflicto.