El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras acusaciones contra autoridades locales y estatales de Minnesota luego del tiroteo ocurrido este sábado en Mineápolis, donde agentes federales de inmigración abatieron a un hombre de 37 años durante un operativo, en el marco de las redadas masivas ordenadas por su administración.

A través de un extenso mensaje en Truth Social, Trump defendió el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cuestionó la falta de respaldo policial local durante los operativos. “Esta es el arma del pistolero, cargada —¡con dos cargadores adicionales llenos!— y lista para usarse. ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los oficiales de ICE?”, escribió, sugiriendo que el alcalde de Mineápolis y el gobernador de Minnesota habrían ordenado el retiro de efectivos policiales.

El mandatario afirmó que, ante esta situación, ICE debió protegerse por sus propios medios, lo que —según sostuvo— incrementó el riesgo de los operativos. “Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí mismo —algo que no es nada fácil de hacer!”, agregó.

Trump arremete contra autoridades de Minnesota tras nuevo tiroteo de agentes migratorios en Mineápolis

En su declaración, Trump fue más allá del episodio puntual y acusó la existencia de un “fraude monetario masivo” en Minnesota, vinculándolo a políticas migratorias impulsadas por los demócratas. “Estamos allí debido a un fraude monetario masivo, con miles de millones de dólares desaparecidos, y criminales ilegales a los que se les permitió infiltrarse en el Estado a través de la política de Fronteras Abiertas de los demócratas”, señaló.

Asimismo, cuestionó directamente a la congresista Ilhan Omar, preguntando “por qué tiene 34 millones de dólares en su cuenta”, y aseguró que los responsables de estos supuestos delitos “irán a la cárcel”. “Esto no es diferente a un robo de banco realmente grande. Mucho de lo que están presenciando es un encubrimiento de este robo y fraude”, afirmó.

Trump también acusó al alcalde y al gobernador de “incitar a la insurrección” mediante una retórica que calificó de “pomposa, peligrosa y arrogante”, e insistió en que las autoridades deberían enfocarse en recuperar los recursos supuestamente robados. “¡Dejen que nuestros patriotas de ICE hagan su trabajo!”, escribió.

El hecho que reavivó la tensión

Las declaraciones del presidente se producen tras un nuevo incidente fatal durante un operativo migratorio en Mineápolis. La policía confirmó que un hombre de 37 años murió baleado por agentes federales, en lo que constituye el segundo caso de este tipo en poco más de dos semanas en la ciudad.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció el hecho públicamente y exigió el fin de las redadas. “Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento”, escribió en redes sociales.

Un video del operativo, verificado por medios estadounidenses, muestra a varios agentes forcejeando con el hombre antes de que uno de ellos disparara. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la víctima estaba armada e intentó atacar a los funcionarios, el jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, afirmó que el fallecido tenía permiso legal para portar armas y no registraba antecedentes penales, salvo infracciones de tránsito.

La indignación pública en Minnesota se ha visto agravada por otros casos recientes, como la detención de un niño de cinco años y su padre, ocurrida esta semana durante un operativo migratorio, en un contexto de creciente rechazo ciudadano a las redadas masivas en la ciudad.