    Trump confirma que Machado le entregó el Nobel de la Paz: “Un gesto maravilloso de respeto mutuo”

    En una publicación en su red social Truth Social, el presidente de EE.UU. además agradeció a la líder opositora venezolana por darle el galardón que merecía por “el trabajo que he realizado”.

    Por 
    Lya Rosen

    Horas después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump y señalara que le “presentó” la medalla del Nobel de la Paz “por su compromiso único con la libertad”, el mismo mandatario fue quien confirmó su entrega en las redes sociales.

    En una publicación en su red social Truth Social, Trump primero señaló que “fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”

    Para luego confirmar: “María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!“.

    De esta forma quedó en claro que la afirmación previa de Machado, tras salir de la reunión a puertas cerradas en la Casa Blanca entre ella y el jefe de Estado norteamericano, no solo fueron palabras simbólicas, sino que la ratificación de la entrega de su premio a Trump como ya había detallado.

    “Le entregué al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz”, dijo en la tarde de este jueves Machado a los periodistas en inglés, calificándolo de “un reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”.

    Un agradecimiento que la líder opositora describe como “una muestra de la hermandad” entre Venezuela y Estados Unidos “en su lucha por la libertad contra la tiranía”.

    “El pueblo de Bolívar le está devolviendo al heredero de Washington una medalla -en este caso la del Nobel de la Paz- como reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”, señaló.

    Como consignó BBC, la semana pasada Machado ya había dicho que compartiría su galardón con Trump, pero posteriormente el Comité del Nobel aclaró que no era transferible.

    “Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros”, afirmó el organismo, para luego señalar que “la decisión es definitiva y perdura para siempre”.

    Más sobre:Donald TrumpMaría Corina MachadoPremio Nobel de la Paz

