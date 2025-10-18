SUSCRÍBETE
Mundo

Trump conmuta la pena al excongresista George Santos: estaba preso por falsificar su currículum y robar dinero a donantes ancianos y discapacitados

El presidente de EE.UU. aseguró que Santos, quien cumplía condena por suplantación de identidad y fraude, era un poco “pícaro”, pero esto no lo obligaba a estar siete años en prisión.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
George Santos. Archivo Europa Press.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden que conmuta la pena de prisión de siete años y tres meses impuesta al excongresista republicano George Santos, por estar involucrado en una caso de suplantación de identidad y fraude derivados de sus actividades fraudulentas durante su campaña electoral de 2022.

“George Santos era un poco ‘pícaro’, pero hay muchos pícaros en nuestro país que no están obligados a cumplir siete años de prisión”, indicó el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en Truth Social en el que más adelante confirmó la conmutación de la pena y pidió su liberación “inmediata”.

Trump comparó el caso de Santos con el senador demócrata Richard Blumenthal, quien ya fue blanco de acusaciones del inquilino de la Casa Blanca en anteriores ocasiones por haber mentido acerca de su participación en la guerra de Vietnam.

“Esto (en referencia a Blumenthal) es mucho peor que lo que hizo George Santos, ¡y al menos Santos tuvo el coraje, la convicción y la inteligencia de votar siempre por los republicanos!”, afirmó Trump.

De igual forma, el mandatario estadounidense aseguró que Santos habría sufrido malos tratos en prisión, estando sometido a “régimen de aislamiento durante largos periodos”.

La Fiscalía de EE.UU. sostuvo que los delitos del excongresista iban desde la “creación de una biografía totalmente ficticia”, hasta el “cruel robo de dinero a donantes ancianos y discapacitados” para las elecciones de 2022, lo cual fue ratificado por la justicia imponiéndole más de siete años de prisión.

Además, los fiscales indicaron que, a pesar de que Santos se declaró culpable de dos cargos de fraude grave en agosto de 2024, el republicano es “un mentiroso patológico” que realmente no siente arrepentimiento por lo que hizo.

Santos, expulsado a finales de 2023 de la Cámara de Representantes, aceptó su culpabilidad en el delito de robo de identidad agravado y fraude electrónico, lo que le permitió evitar un juicio penal que estaba programado para apenas unas semanas después de aquella declaración.

Antes, en mayo de 2023, afirmó ser inocente de 13 cargos federales, incluidos siete por fraude electrónico, tres de blanqueo de capitales, uno de robo de fondos públicos y dos por hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

