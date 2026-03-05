Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

El presidente Trump dijo que Kristi Noem ya no es secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y afirmó el jueves que la reemplazará por el senador republicano Markwayne Mullin de Oklahoma.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026”, declaró Trump. “La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida”, añadió

Según The Wall Street Journal, la gota que colmó el vaso para Trump fue la combativa audiencia de Noem el martes ante el Comité Judicial del Senado, que mostró una frustración bipartidista con el liderazgo de Noem, según asesores familiarizados con el mandatario que hablaron con el diario.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La decisión de Noem de asignar 200 millones de dólares a una campaña publicitaria en la que aparecía instando a quienes viven ilegalmente en Estados Unidos a autodeportarse ya había irritado al presidente durante meses por su estilo autopromocional.

En la audiencia, Noem dijo a los senadores que el presidente había aprobado la campaña publicitaria, una afirmación que molestó a Trump, quien dijo a los senadores y asesores que él no había aprobado tal campaña.

Durante la audiencia, Noem dijo que los anuncios habían sido efectivos, lo que llevó al senador republicano de Luisiana, John Kennedy, a responder que habían sido “efectivos para construir el reconocimiento del nombre (de Noem”.

Los llamados para que Noem fuera destituida han ido aumentando desde principios de enero, cuando agentes del ICE mataron a tiros a una ciudadana estadounidense en Minneapolis que se manifestaba contra el megaoperativo migratorio lanzado en el Estado de Minnesota. La muerte de Renee Good, madre de familia y poeta de 37 años, desató protestas en todo el país. Tras el incidente, Noem defendió las acciones del agente involucrado, al igual que hizo el resto de la Administración Trump, y tildó a Good de “terrorista doméstica”.

Apenas dos semanas después, agentes de la Patrulla Fronteriza, otra agencia migratoria dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, mataron a disparos a un segundo ciudadano estadounidense, Alex Pretti, también en Minneapolis. Aunque ambos sucesos quedaron grabados por testigos en videos que ponían a prueba la versión oficial de los hechos, en el caso de Pretti, Noem repitió la misma acusación que lanzó contra Good y culpó a la víctima de su muerte.

Noem visitó Chile en julio del año pasado como parte de una gira que incluyó escalas en Argentina y Ecuador. Durante su gira participó en reuniones bilaterales y firmó acuerdos destinados a estrechar la colaboración en temas de seguridad regional.

En Santiago, la secretaria Noem sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, con quien abordó materias sobre cooperación bilateral en aspectos sobre seguridad fronteriza, migración y repatriación de ciudadanos deportados.

Noem fue la octava secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Antes de integrar el gabinete del Presidente Donald Trump, se desempeñó como gobernadora del estado de Dakota del Sur, siendo la primera mujer en ser elegida para cumplir dicha función en ese estado. Fue reelegida en 2022 y obtuvo la mayor cantidad de votos en la historia de Dakota del Sur.

Antes de ser gobernadora, ocupó un asiento en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos donde se destacó como único miembro de Dakota del Sur en esa cámara. Además, durante muchos años integró la legislatura del estado de Dakota del Sur.