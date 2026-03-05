SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    El cargo lo asumirá el senador republicano Markwayne Mullin de Oklahoma. Noem visitó Chile en julio del año pasado, ocasión en la que participó de reuniones bilaterales en aspectos sobre seguridad regional.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El presidente Trump dijo que Kristi Noem ya no es secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y afirmó el jueves que la reemplazará por el senador republicano Markwayne Mullin de Oklahoma.

    “Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026”, declaró Trump. “La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida”, añadió

    Según The Wall Street Journal, la gota que colmó el vaso para Trump fue la combativa audiencia de Noem el martes ante el Comité Judicial del Senado, que mostró una frustración bipartidista con el liderazgo de Noem, según asesores familiarizados con el mandatario que hablaron con el diario.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La decisión de Noem de asignar 200 millones de dólares a una campaña publicitaria en la que aparecía instando a quienes viven ilegalmente en Estados Unidos a autodeportarse ya había irritado al presidente durante meses por su estilo autopromocional.

    En la audiencia, Noem dijo a los senadores que el presidente había aprobado la campaña publicitaria, una afirmación que molestó a Trump, quien dijo a los senadores y asesores que él no había aprobado tal campaña.

    Durante la audiencia, Noem dijo que los anuncios habían sido efectivos, lo que llevó al senador republicano de Luisiana, John Kennedy, a responder que habían sido “efectivos para construir el reconocimiento del nombre (de Noem”.

    Los llamados para que Noem fuera destituida han ido aumentando desde principios de enero, cuando agentes del ICE mataron a tiros a una ciudadana estadounidense en Minneapolis que se manifestaba contra el megaoperativo migratorio lanzado en el Estado de Minnesota. La muerte de Renee Good, madre de familia y poeta de 37 años, desató protestas en todo el país. Tras el incidente, Noem defendió las acciones del agente involucrado, al igual que hizo el resto de la Administración Trump, y tildó a Good de “terrorista doméstica”.

    Apenas dos semanas después, agentes de la Patrulla Fronteriza, otra agencia migratoria dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, mataron a disparos a un segundo ciudadano estadounidense, Alex Pretti, también en Minneapolis. Aunque ambos sucesos quedaron grabados por testigos en videos que ponían a prueba la versión oficial de los hechos, en el caso de Pretti, Noem repitió la misma acusación que lanzó contra Good y culpó a la víctima de su muerte.

    Noem visitó Chile en julio del año pasado como parte de una gira que incluyó escalas en Argentina y Ecuador. Durante su gira participó en reuniones bilaterales y firmó acuerdos destinados a estrechar la colaboración en temas de seguridad regional.

    En Santiago, la secretaria Noem sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, con quien abordó materias sobre cooperación bilateral en aspectos sobre seguridad fronteriza, migración y repatriación de ciudadanos deportados.

    Noem fue la octava secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Antes de integrar el gabinete del Presidente Donald Trump, se desempeñó como gobernadora del estado de Dakota del Sur, siendo la primera mujer en ser elegida para cumplir dicha función en ese estado. Fue reelegida en 2022 y obtuvo la mayor cantidad de votos en la historia de Dakota del Sur.

    Antes de ser gobernadora, ocupó un asiento en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos donde se destacó como único miembro de Dakota del Sur en esa cámara. Además, durante muchos años integró la legislatura del estado de Dakota del Sur.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpKristi NoemSeguridad Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    Lo más leído

    1.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    2.
    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    3.
    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    4.
    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario
    Chile

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto
    El Deportivo

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    El jugador clave que recupera la UC de Daniel Garnero de cara a su visita a O’Higgins en Rancagua

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias
    Cultura y entretención

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    “Mi poder es absoluto”: mira el trailer de la temporada final de The Boys

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional
    Mundo

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    China anuncia plan que busca reducir la dependencia de su ejército e industria de la tecnología occidental

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda