Trump dice que está considerando un ataque limitado contra Irán para forzar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que estaba considerando un ataque militar limitado para presionar a Irán a un acuerdo, en el marco de las negociaciones sobre su programa nuclear.

“Creo que puedo decir que lo estoy considerando”, declaró Trump luego de ser consultado por una periodista si estaba considerando una ofensiva puntual contra Teherán, al inicio de una reunión con gobernadores en la Casa Blanca.

Esto poco después de que The New York Times diera a conocer que el mandatario estadounidense está considerando varias opciones para atacar a Irán en los próximos días .

Al respecto, la agencia Reuters además informó que dos funcionarios estadounidenses la aseguraron que la planificación militar de EE.UU. sobre territorio iraní había llegado a una etapa avanzada.

Con opciones que incluyen atacar a individuos como parte de un ataque e incluso buscar un cambio de liderazgo en Teherán, si el jefe de Estado lo ordenaba .

Ante la consideración de Trump de un ataque selectivo, los demócratas en los Comités de Asuntos Exteriores, Servicios Armados e Inteligencia de la Cámara de Representantes advirtieron que la ofensiva pondría en peligro a miembros del servicio estadounidense y podría arrastrar a los aliados de EE.UU. en la región, incluido Israel, a un conflicto más amplio.

“Sin un marco diplomático más amplio, los ataques militares serían desestabilizadores, peligrosos y contraproducentes para los esfuerzos por lograr la paz en el Medio Oriente” , dijeron los representantes Gregory W. Meeks, de Nueva York; Adam Smith, de Washington, y Jim Himes, de Connecticut, en una declaración consignada por The New York Times.

El mandatario norteamericano dio el jueves a Teherán un plazo de 10 a 15 días para llegar a un acuerdo que resuelva su prolongada disputa nuclear o enfrentará “cosas realmente malas”, en medio de una acumulación militar estadounidense en Medio Oriente que aumentó los temores de una guerra más extensa.