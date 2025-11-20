Trump firma ley que exige publicar los archivos de Epstein

Las imágenes recién descubiertas de Trump y Epstein que revelan nuevos detalles sobre sus vínculos. Foto: archivo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó esta jornada la ley que obliga a su administración a divulgar los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, cediendo así a la presión interna de su propio partido.

“Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras INCREÍBLES victorias”, declaró Trump en una publicación en redes sociales al anunciar la firma de la ley, de acuerdo con información de la agencia de noticias AP.

El proyecto exige que el Departamento de Justicia de EE.UU. publique todos los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en prisión en 2019, en un plazo de 30 días.

El texto establece como única excepción los fragmentos de los archivos que puedan revelar la identidad de menores de edad o de procesos aún en curso. Sin embargo, se señala que el Departamento de Justicia no puede retener información por motivos de “vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política”.

Cabe recordar que este martes, la Cámara de Representantes aprobó la ley con 427 votos a favor y uno solo en contra, correspondiente al republicano utraconservador por Luisiana, Clay Higgins. Este argumentó que la redacción del proyecto de ley podría llevar a la divulgación de información sobre personas inocentes mencionadas en la investigación federal.

El Senado aprobó el texto posteriormente por unanimidad, sin votación formal, allanando el camino para que Trump pusiera su rúbrica esta jornada.