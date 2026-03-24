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    Trump juega al misterio y asegura que Irán le hizo un “regalo muy grande” en relación con el estrecho de Ormuz

    El inquilino de la Casa Blanca vinculó dicho "obsequio", con el "cambio de régimen" que hay en Teherán, pero no entregó detalles concretos del mismo.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Imagen @WhiteHouse en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este martes que las autoridades de Irán le hicieron al país norteamericano “un regalo muy grande” relacionado con el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes contra su territorio desde el pasado 28 de febrero.

    “Nos hicieron un regalo y el regalo llegó hoy. Era un regalo muy importante, de un valor incalculable y no les voy a decir qué es, pero era un premio muy significativo”, aseguró en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

    El mandatario afirmó que el obsequio está “relacionado con el petróleo y el gas” para posteriormente agregar que tiene que ver “con el flujo (de crudo), con el estrecho”, refiriéndose a este paso clave para el comercio mundial situado en el golfo Pérsico.

    El republicano considera que el supuesto regalo de las autoridades iraníes muestra que su administración está “tratando con las personas adecuadas”.

    “Son los únicos que podrían haberlo hecho”, declaró ante lo que ha considerado como la prueba de un “cambio de régimen” en Irán.

    “Realmente estamos ante un cambio de régimen. Es un cambio de régimen, porque los líderes son muy diferentes a los que teníamos al principio y que fueron los que crearon todos esos problemas”, agregó.

    Trump también se refirió a sus declaraciones de la víspera, cuando aseguró que su administración había mantenido “conversaciones muy sólidas” con Irán el domingo y que seguirían este lunes, tras apuntar a un “importante” consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra.

    “No van a tener armas nucleares. Estamos hablando de eso. No quiero adelantarme a los hechos, pero han acordado que nunca tendrán armas nucleares. Han dado su consentimiento”, aseguró Trump, pese a que desde Irán han negado que exista ninguna negociación con Washington y han atribuido el anuncio de Trump a un intento de manipular el precio del petróleo.

    Este mismo lunes, el mandatario estadounidense anunció el aplazamiento durante cinco días del ultimátum a Irán que terminaba el lunes y por el que exigía que Teherán permitiera el libre tránsito por Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas.

    Más sobre:Crisis en Medio OrienteDonald TrumpEstrecho de OrmuzGasPetróleoIrán

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