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    Trump niega la autenticidad de la propuesta difundida desde Irán como la aceptada por EE.UU. para negociar

    El mandatario estadounidense además catalogó de decadentes a The New York Times y la cadena de noticias CNN por informar acerca de dicho decálogo, cuyo objetivo “era desacreditar a las personas involucradas en el proceso de paz”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó este miércoles de falsos los diez puntos de la propuesta de Irán para negociar el fin de la guerra sobre la que informaron los medios de comunicación, que surgieron de un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

    “Los diez puntos eran un ENGAÑO inventado”, afirmó en su cuenta en la red Truth Social el mandatario estadounidense, atacando en concreto al “decadente The New York Times y la cadena de noticias falsas CNN” por informar acerca de dicho decálogo, dado a conocer por el mencionado consejo y difundido por las principales agencias del país asiático.

    Según el magnate republicano, el objetivo de esta propuesta “era desacreditar a las personas involucradas en el proceso de paz”, manteniendo la línea de declaraciones con las que, durante las últimas 24 horas, ha tratado de desvincular las condiciones difundidas por las autoridades iraníes de la propuesta de diez puntos que él mismo valoró como “base viable para negociar”.

    Las palabras del inquilino de la Casa Blanca surgen después de que su vicepresidente, JD Vance, asegurara que Washington recibió un primer decálogo “que probablemente fue redactado por ChatGPT” y que “fue rechazado de inmediato”.

    Para luego referirse a una segunda propuesta de diez puntos “mucho más razonable (...) a la que se refería el presidente” Trump este martes. Tras esto, Vance vio en redes sociales, como él mismo aseguró, otra proposición “aún más radical” que la primera, presentada por “poco más que un don nadie en Irán”.

    En la misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había señalado, poco antes que Vance, que “la idea de que el presidente Trump aceptara alguna vez una lista de deseos iraníes es completamente absurda”, apuntando a que la propuesta enviada por Teherán a Washington, aceptada por la mandatario como base para negociar, era “más razonable, completamente diferente y condensada”.

    Sin embargo, el documento desechado como falso por el Ejecutivo estadounidense proviene del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán, el órgano de asesoramiento del Líder Supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

    Este lo componen figuras como el presidente del país, el presidente del Parlamento, el jefe del Poder Judicial y los responsables de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, además de los ministros de Relaciones Exteriores, Interior e Inteligencia.

    Más sobre:Donald TrumpIránPropuestaConsejo Supremo de Seguridad NacionalJD VanceKaroline LeavittMundo

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