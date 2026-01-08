SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    En una extensa entrevista con el diario The New York Times, el presidente estadounidense ha centrado sus mensajes en la necesidad de “reconstruir” Venezuela de una forma que sea “muy rentable” para Washington

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que su Administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo “largo” de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática, apuntando que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez están dando “todo” lo que Washington “considera necesario”.

    Solo el tiempo dirá. Vamos a usar el petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, ha asegurado el presidente norteamericano en una extensa entrevista con el diario estadounidense The New York Times sobre la intervención militar que desalojó del poder el pasado 3 de enero al presidente venezolano Nicolás Maduro.

    Sobre los siguientes pasos en la transición democrática en Venezuela y los plazos que maneja Washington para unas elecciones en el país, Trump ha evitado fijar un calendario, limitándose a apuntar que “será mucho más largo” que seis meses o un año.

    El presidente estadounidense ha centrado sus mensajes en la necesidad de “reconstruir” Venezuela de una forma que sea “muy rentable” para Washington, después de que la Casa Blanca se haya puesto como objetivo prioritario controlar el petróleo venezolano y asegurarse de que estos recursos naturales no van a parar a manos de China o Rusia, aliados estrechos de Caracas hasta ahora.

    Washington ha confirmado su intención de tomar el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país. En este contexto, Trump apuntó a un plan para hacerse con “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado”, en medio de su iniciativa para cambiar las alianzas en el sector energético mundial.

    En todo caso, el propio Trump reconoce en el marco de la entrevista que recomponer la industria petrolera venezolana “llevará tiempo”, toda vez Estados Unidos tendrá que realizar inversiones en repuestos, equipos y servicios para lograr su objetivo de estabilizar e impulsar la producción de crudo de Venezuela.

    A este respecto, ha señalado que las autoridades interinas, con Delcy Rodríguez, hasta ahora número ‘dos’ de Maduro y figura clave del chavismo, a la cabeza, están resultando instrumentales para este efecto. “Nos está dando todo lo que consideramos necesario”, ha indicado, apuntando a la buena cooperación con los nuevos dirigentes en Caracas tras la caída de Maduro.

    María Corina Machado y Edmundo González

    Respecto al papel que jugarán las figuras opositoras María Corina Machado, reciente premio Nobel de la Paz, y el candidato presidencial en los últimos comicios, Edmundo González, el dirigente estadounidense no ha ahondado en su decisión de mantener como jefa interina a una figura clave del chavismo y aparcar por el momento a dirigentes de la oposición democrática.

    Trump asegurado eso sí que su Administración mantiene contactos “constantes” con Machado y que es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien mantiene línea directa con la opositora venezolana, quien permanece fuera del país tras acudir a Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz.

    Tampoco ha valorado que papel puede jugar González en el futuro de Venezuela. El que fuera candidato opositor de consenso frente a Maduro en las elecciones de julio de 2024 se encuentra en España donde ha defendido su investidura como presidente, después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) proclamara el triunfo de Maduro sin publicar las actas electorales.

