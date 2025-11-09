Trump promete bono mínimo de US$2.000 financiado por aranceles

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein. Foto: REUTERS.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que la mayoría de los ciudadanos del país —excepto quienes pertenezcan a los tramos de mayores ingresos— recibirán un pago de “al menos 2.000 dólares” como consecuencia de la recaudación por aranceles.

A través de su red social Truth Social, el mandatario defendió con fuerza su política comercial: “¡Quienes se oponen a los aranceles son tontos! Ahora somos la nación más rica y respetada del planeta, con una inflación casi inexistente y un mercado bursátil en niveles históricos”.

Trump también destacó que los fondos de jubilación “registran máximos históricos” y aseguró que los ingresos provenientes de sus medidas comerciales permitirán comenzar a saldar la deuda nacional. Agregó que Estados Unidos vive un auge de inversión, con nuevas instalaciones industriales “apareciendo por todas partes”.

Según afirmó, el pago “de al menos 2.000 dólares por persona” excluye a quienes tengan altos ingresos.

El anuncio se produjo días después de que la Corte Suprema manifestara dudas respecto a la legalidad de los aranceles aplicados por la administración, los cuales han afectado a gran parte de los mercados internacionales.

El tribunal analiza si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales permite al presidente establecer gravámenes sin contar con la autorización del Congreso, que es el órgano constitucionalmente facultado para fijar impuestos.

En otro mensaje, Trump cuestionó al máximo tribunal al sostener que la ley vigente autoriza al presidente a suspender el comercio con países extranjeros o entregar licencias, medidas que —según dijo— serían “mucho más restrictivas” que un arancel.

“¡Eso no es lo que nuestros fundadores tenían en mente! Es absurdo”, arremetió.