    Mundo

    Trump reitera sus amenazas a Cuba: “Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo”

    “Podría ser una toma de control amistosa, podría no ser una toma de control amistosa. No importa, porque están, como digo, en ruinas”, expresó el mandatario estadounidense.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que Cuba sufre “profundos problemas” a nivel humanitario y ha incidido en que la situación puede derivar “en una toma de control amistosa, o no” por parte del país norteamericano, en línea con sus amenazas de las últimas semanas contra la isla.

    “Podría ser una toma de control amistosa, podría no ser una toma de control amistosa. No importa, porque están, como digo, en ruinas”, ha afirmado el mandatario. “No tienen energía, no tienen dinero. Tienen profundos problemas a nivel humanitario”, ha resaltado.

    “No queremos ver eso, pero fueron muy malos para mucha gente”, ha valorado Trump, quien ha sostenido que Cuba “vivía a costa de Venezuela”. “Ya no vive a costa de Venezuela, que no les manda energía, combustible, petróleo, dinero o nada. Les cortamos el paso a todo lo demás”, ha destacado, en referencia al endurecimiento del bloqueo.

    Así, ha indicado que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está manteniendo contactos con las autoridades de Cuba, algo desmentido por La Habana, para intentar lograr un acuerdo. “Alcanzarán un acuerdo o lo haremos igual de fácil, igualmente”, ha advertido Trump, quien ha reseñado que el jefe de la diplomacia estadounidense “está haciendo un gran trabajo”.

    Cuba ha visto reducido durante los últimos meses el abastecimiento de petróleo como consecuencia de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026, en una sorpresiva operación de las fuerzas de Estados Unidos que dejó más de un centenar de muertos en el país sudamericano.

    Posteriormente, Trump sacó adelante una orden ejecutiva por la cual impondría aranceles a todos aquellos países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, ahondando aún más la crisis de desabastecimiento, pero también humanitaria.

