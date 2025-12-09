VOTA INFORMADO por $1100
    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 de dos cargos por tráfico sexual de un menor, el transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos relacionados con conspiración.

    Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en marzo del 2005. Foto: Archivo

    Un juez federal de Nueva York ha aceptado una petición del Departamento de Justicia estadounidense para desclasificar archivos relacionados con el caso de Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia dirigida por su expareja, el magnate Jeffrey Epstein.

    El juez del distrito sur de Nueva York Paul Engelmayer ha determinado en su fallo este martes que han tomado una serie de medidas para proteger la identidad y privacidad de las víctimas de la trama, según ha informado la cadena NBC News.

    Por el momento, el Departamento de Justicia no ha dado detalles sobre la fecha de publicación de los archivos, entre los que hay transcripciones del gran jurado, registros financieros o notas de entrevistas a las víctimas obtenidas durante las investigaciones.

    Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 de dos cargos por tráfico sexual de un menor, el transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos relacionados con conspiración.

    Esto se produce días después de que un juez del estado de Florida autorizase desclasificar documentos sobre el caso relacionado con Epstein tras una ley aprobada por el Congreso que busca dar transparencia a la trama.

    Trump -que en un primer momento dio carpetazo al caso tras un informe del Departamento de Justicia que aseguraba que no existía una “lista de clientes” que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el magnate y en la red de tráfico de menores- cambió de postura hace unos meses a raíz de la publicación de una serie de correos electrónicos de Epstein.

    En concreto, los demócratas de la comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja hicieron públicas tres correspondencias de Epstein con su expareja en las que el multimillonario aseguraba que Trump “pasó horas” en su casa con una víctima de tráfico sexual.

    En otro de los correos, Epstein le comenta al columnista y escritor Michael Wolff que Trump “sabía lo de las chicas porque pidió a Ghislaine que parara”. Tras la difusión de estas correspondencias, la Casa Blanca acusó a los demócratas de “crear una narrativa falsa para difamar al presidente”.

    En septiembre, el Congreso publicó otro lote de archivos que incluía más de 33.000 páginas, que le había entregado el Departamento de Justicia en un intento de transparencia de la Administración Trump, si bien la medida no funcionó porque la mayoría de ellos ya se habían hecho públicos con anterioridad.

