VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    el individuo detenido tiene alrededor de 30 años y fue identificado como una “persona relevante para la investigación”, sin confirmar hasta ahora si mantiene algún vínculo con la universidad.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Tiroteo en universidad Brown de Estados Unidos: un sospechoso detenido

    Una persona se encuentra bajo custodia policial en el marco de la investigación por el tiroteo ocurrido este sábado en la Universidad Brown, en Providence, Rhode Island, que dejó dos estudiantes muertos y otros nueve heridos, según confirmaron autoridades locales.

    Según informó CNN, el jefe de la Policía de Providence, coronel Oscar Perez, informó que el individuo detenido tiene alrededor de 30 años y fue identificado como una “persona relevante para la investigación”, sin confirmar hasta ahora si mantiene algún vínculo con la universidad. Asimismo, precisó que no se están buscando a otras personas en relación con el ataque.

    De acuerdo con lo informado por las autoridades norteamericanas, el sujeto fue puesto bajo custodia a primera hora de este domingo en un hotel de Coventry, en el estado de Rhode Island.

    La información fue ratificada por el director de Comunicaciones del alcalde de Providence, Josh Estrella, quien señaló que el detenido está siendo interrogado mientras continúan las diligencias investigativas.

    El alcalde de Providence, Brett Smiley, valoró el avance del caso y afirmó que la detención entrega tranquilidad a la comunidad. “La gente de Providence debería respirar un poco más tranquila esta mañana”, señaló en una conferencia de prensa, agregando que las investigaciones siguen en curso.

    Tiroteo en universidad Brown de Estados Unidos: un sospechoso detenido

    Respecto del estado de las víctimas, Smiley detalló que siete personas se encuentran en condición estable, una permanece en estado crítico pero estable, y una fue dada de alta. Posteriormente, la presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, precisó que todas las personas fallecidas o heridas eran estudiantes y que el tiroteo ocurrió durante una sesión de repaso para un examen final de la asignatura Principios de Economía.

    En un correo dirigido a la comunidad universitaria, Paxson calificó la jornada como “un día inimaginablemente trágico” y señaló que el campus permanece en confinamiento, ya que continúa siendo un sitio de trabajo policial activo. Además, informó que todos los exámenes programados para este domingo serán reprogramados.

    Las autoridades indicaron que los investigadores continúan recopilando pruebas y realizando entrevistas, mientras se espera que en las próximas horas se entreguen nuevos antecedentes sobre el detenido y su eventual responsabilidad en el ataque.

    Tiroteo en universidad Brown de Estados Unidos: un sospechoso detenido POLICÍA DE CHARLOTTE
    Más sobre:Estados UnidosTiroteoDonald TrumpNorteamericaUniversidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Polémico mensaje de Lipigas enfurece al comando de Jara y deriva en una denuncia penal de la compañía

    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    Lo más leído

    1.
    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    2.
    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 11 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 11 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    3.
    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    4.
    EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar y ordena salida de inmigrantes de siete países desde enero

    EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar y ordena salida de inmigrantes de siete países desde enero

    5.
    Trump es demandado por la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

    Trump es demandado por la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso
    Chile

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile
    Negocios

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta
    El Deportivo

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta

    Con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad: el Sevilla aplasta al Oviedo y vuelve a las alegrías en LaLiga

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos
    Mundo

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 11 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas