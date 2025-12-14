Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

Una persona se encuentra bajo custodia policial en el marco de la investigación por el tiroteo ocurrido este sábado en la Universidad Brown , en Providence, Rhode Island, que dejó dos estudiantes muertos y otros nueve heridos, según confirmaron autoridades locales.

Según informó CNN, el jefe de la Policía de Providence, coronel Oscar Perez, informó que el individuo detenido tiene alrededor de 30 años y fue identificado como una “persona relevante para la investigación”, sin confirmar hasta ahora si mantiene algún vínculo con la universidad. Asimismo, precisó que no se están buscando a otras personas en relación con el ataque.

De acuerdo con lo informado por las autoridades norteamericanas, el sujeto fue puesto bajo custodia a primera hora de este domingo en un hotel de Coventry, en el estado de Rhode Island.

La información fue ratificada por el director de Comunicaciones del alcalde de Providence, Josh Estrella, quien señaló que el detenido está siendo interrogado mientras continúan las diligencias investigativas.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, valoró el avance del caso y afirmó que la detención entrega tranquilidad a la comunidad. “La gente de Providence debería respirar un poco más tranquila esta mañana”, señaló en una conferencia de prensa, agregando que las investigaciones siguen en curso.

Respecto del estado de las víctimas, Smiley detalló que siete personas se encuentran en condición estable, una permanece en estado crítico pero estable, y una fue dada de alta. Posteriormente, la presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, precisó que todas las personas fallecidas o heridas eran estudiantes y que el tiroteo ocurrió durante una sesión de repaso para un examen final de la asignatura Principios de Economía.

En un correo dirigido a la comunidad universitaria, Paxson calificó la jornada como “un día inimaginablemente trágico” y señaló que el campus permanece en confinamiento, ya que continúa siendo un sitio de trabajo policial activo. Además, informó que todos los exámenes programados para este domingo serán reprogramados.

Las autoridades indicaron que los investigadores continúan recopilando pruebas y realizando entrevistas, mientras se espera que en las próximas horas se entreguen nuevos antecedentes sobre el detenido y su eventual responsabilidad en el ataque.