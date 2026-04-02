Irán lanza oleada de ataques contra Israel tras discurso de Trump

Irán lanzó este jueves una nueva oleada de misiles contra Israel después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara en su discurso a la nación que las capacidades militares del país islámico habían sido “diezmadas” y que Washington estaba cerca de lograr sus objetivos bélicos.

President Trump Delivers an Address to the Nation, Apr. 1, 2026 https://t.co/QgofMPWtzW — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre esta nueva oleada y aseguraron que sus sistemas de defensa están operando para “interceptar la amenaza” y llamaron a la población a buscar refugio en el norte del país, según reportes oficiales consignados por EFE.

La información fue luego confirmada por medios iraníes, que señalaron que la activación de alertas en el norte de Israel “provocó que la población buscara refugio”, escribió la agencia Fars en su canal de Telegram.

🔴 دقایقی پس‌از ادعای رئیس‌جمهور آمریکا دربارهٔ نابودی توان پرتاب موشک ایران، هشدارهای حملهٔ موشکی سراسر شمال فلسطین اشغالی را راهی پناهگاه کرد. pic.twitter.com/OjXTBAcJPj — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 2, 2026