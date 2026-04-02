Irán lanza oleada de ataques contra Israel tras discurso de Trump
Luego de que el presidente de EE.UU. asegurara que las capacidades militares del país islámico habían sido “diezmadas”, Teherán comenzó una fuerte ofensiva contra el norte del territorio israelí.
Irán lanzó este jueves una nueva oleada de misiles contra Israel después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara en su discurso a la nación que las capacidades militares del país islámico habían sido “diezmadas” y que Washington estaba cerca de lograr sus objetivos bélicos.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre esta nueva oleada y aseguraron que sus sistemas de defensa están operando para “interceptar la amenaza” y llamaron a la población a buscar refugio en el norte del país, según reportes oficiales consignados por EFE.
La información fue luego confirmada por medios iraníes, que señalaron que la activación de alertas en el norte de Israel “provocó que la población buscara refugio”, escribió la agencia Fars en su canal de Telegram.
La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, también afirmó que Teherán “comenzó una nueva oleada de ataques con misiles iraníes” contra Israel “minutos después” de que Trump hablara sobre la destrucción de la capacidades militares iraníes.
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