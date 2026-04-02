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    Lo que viene para la tripulación de la misión Artemis II

    Mientras Orion pasará las próximas 24 horas orbitando la Tierra dos veces para probar diversos sistemas, los astronautas debe realizar tareas básicas, como probar su dispensador de agua potable y reorganizar el interior de la cápsula, junto con pilotar manualmente la nave espacial por primera vez.

    Por 
    Lya Rosen
    La tripulación a bordo del Artemis II. Foto: NASA.

    Luego de más de tres horas del despegue de la misión, y que afirmaran estar disfrutando de las vistas “épicas” desde la cápsula en la que ya orbitan ya la Tierra, los astronautas del Artemis II se están preparando para el resto de su viaje de 10 días.

    La nave espacial pasará así las próximas 24 horas orbitando la Tierra dos veces para probar diversos sistemas, mientras los astronautas a bordo de Orion se instalan en su hogar temporal.

    Para ello, el equipo comandado por Reid Wiseman, y que compone Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, debe realizar tareas básicas, como probar su dispensador de agua potable, que proporcionará agua para beber y se utilizará para rehidratar las comidas.

    Captura de pantalla.

    Además de verificar el funcionamiento de sistemas cruciales como el inodoro, que en un primer momento había presentado una dificultad en la que ya trabajaba la NASA, y el depurador que elimina el dióxido de carbono del aire.

    Sin olvidar cambiar sus trajes espaciales para el lanzamiento y los reemplacen con ropa más normal y cómoda. Todo lo que está meticulosamente planificado, incluso los horarios de sueño de los astronautas.

    A lo que se suma el que reorganicen el interior de la cápsula Orion para que el espacio -del tamaño de una casa rodante pequeña-, sea más funcional como lugar para vivir y trabajar durante la duración de la misión, como detalló CNN.

    En al apartado más técnico, su trabajo incluye encender el llamado motor RL10 para colocar a Orion en órbita terrestre alta, pilotar manualmente la nave espacial por primera vez y probar su manejo para garantizar que pueda acoplarse de forma segura con un módulo lunar para la futura misión Artemis III.

    Esta última prueba, denominada Demostración de Operaciones de Proximidad, permitirá practicar de forma segura el acoplamiento de la cápsula y su pilotaje manual. Su objetivo de acoplamiento será la ICPS, o etapa de propulsión criogénica intermedia, el segmento superior del cohete que impulsó a Orion en su viaje espacial.

    Imagen. NASA.

    El ICPS se separaría de Orion aproximadamente tres horas y media después del lanzamiento y servirá como módulo de reserva para cualquier nave espacial a la que la cápsula pueda acoplarse durante futuras misiones.

    Si todo funciona correctamente tras un día de comprobaciones en órbita terrestre alta, los responsables de la misión darán luz verde a la tripulación para dirigirse a la Luna mediante una maniobra denominada “inyección translunar”, como consignó BBC.

    De esta manera, se dirigirán a un punto situado a miles de kilómetros más allá de la Luna para comprobar los sistemas de soporte vital, propulsión, energía y navegación de Orion.

    La tripulación también actuará como sujetos de prueba médica, enviando datos e imágenes desde el espacio profundo.

    La misión Artemis II tiene como objetivo realizar una órbita alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra en 10 días, lo que se considera un viaje al espacio profundo, ya que los funcionarios de la NASA definen a este como la zona más allá de la órbita terrestre.

    Más sobre:Artemis IINASAMisiónTripulaciónTareasMundo

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