Venezuela reafirma su alianza con Cuba tras las advertencias de Trump sobre el cese de envíos petroleros

El gobierno de Venezuela ratificó en un comunicado oficial su “histórica” relación con Cuba en respuesta al mensaje publicado este domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cabe recordar que el mandatario estadounidense instó al régimen de La Habana a “alcanzar un acuerdo” y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia la isla se detendría “a partir de ahora”.

“La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en una publicación oficial en sus cuentas en X y Telegram.

#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía… pic.twitter.com/MdOCLNVNez — Yvan Gil (@yvangil) January 11, 2026

En el texto, el canciller destaca que “la relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”.

El comunicado añade que, para Caracas, “las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos”.

“Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza”, concluye el mensaje.

El petróleo para Cuba “se ha acabado”

Venezuela responde así al mensaje publicado por el presidente de EE.UU. donde aseguró que “se han acabado” los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!”, señaló Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social, en el que además emplazó a las autoridades cubanas a “llegar a un acuerdo” antes de que sea “demasiado tarde”.

“…NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡CERO! Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.” —Presidente Donald J. Trump pic.twitter.com/2SLlyp1rhF — USA en Español (@USAenEspanol) January 11, 2026

El mandatario republicano también escribió que durante “muchos años” Cuba recibía “enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos”, afirmó en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes”, argumentó en referencia a la muerte de 32 cubanos, miembros de la escolta personal de Maduro, durante la incursión estadounidense en Caracas del pasado 3 de enero.

Para después señalar que “ahora Venezuela tiene para protegerlos a los Estados Unidos de América, con el ejército más poderoso del mundo, de largo, y lo haremos”.

Además, en un mensaje anterior, compartió una publicación de un usuario de X que propuso que el actual secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio -de origen cubano-, sea el mandatario de Cuba.

“Marco Rubio será presidente de Cuba”, planteó el Cliff Smith, a lo cual Trump respondió: “¡Me suena bien!”.

EE.UU. es un “hegemón criminal descontrolado”

Antes del comunicado oficial del gobierno venezolano, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ya había respondido al presidente norteamericano, acusando a Estados Unidos de comportarse como un “hegemón”, es decir que ejerce un liderazgo dominante, descontrolado.

“El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”, denunció Rodríguez en un mensaje publicado en su cuenta en X.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

El canciller cubano subrayó que “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”, en referencia a la presencia de militares cubanos en el palacio presidencial venezolano durante la operación de extracción estadounidense.

“A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, argumentó.

Además, defendió el derecho de Cuba a “importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos”.