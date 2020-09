Vizcarra dice que no renunciará tras revelación de audios que desataron crisis: “Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia”

A casi un año de haber ganado una moción de confianza, el Presidente peruano, Martín Vizcarra, enfrenta nuevamente una grave crisis política, que podría derivar en su destitución. Todo comenzó este jueves, cuando en el Congreso se difundieron unos audios en los que pide a asesoras que mientan en una investigación del Legislativo sobre su relación con un excolaborador indagado por contratos irregulares.

Esta noche, el Mandatario peruano se refirió a esta situación y afirmó que se trata de “una patraña que busca desestabilizar la democracia”.

“Nuevamente el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no solo al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia por parte de un grupo con claros intereses subalternos utilizando las mismas prácticas 'montesinistas”, han obtenido de manera ilícita una conversación privada donde no hay nada ilegal. Lo único ilegal es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos" comenzó Vizcarra en su discurso.

Si bien el Presidente confirmó que existió la conversación, la que tildó de “conversaciones internas que se hacen en cualquier institución”, dijo que “el audio fue editado y manipulado maliciosamente” para sacarlo de contexto.

Además, fue claro en afirmar que no va a dimitir. “No voy a renunciar, yo no me corro”, enfatizó, y manifestó que lo único ilegal “es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos”.

El Jefe de Estado, quien asumió el 23 de marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, indicó que todo esto "es una patraña que busca desestabilizar la democracia, para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de congresistas, postergar las elecciones, y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno, para garantizar su control, hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia”.

El caso

En las grabaciones, dadas a conocer por el congresista Edgard Alarcón (Unión por el Perú), participan Karem Roca Luque, exasistente administrativa del Despacho Presidencial; y Mirian Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia junto al mandatario. En los audios se muestra que estas asesoras le mencionan a Vizcarra los ingresos al Palacio presidencial del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, a quien el gobierno contrató como conferencista y animador.

El caso estalló en mayo, cuando la prensa descubrió que el ministerio de Cultura le había ofrecido contratos presuntamente irregulares por US$ 50.000 a Cisneros, un artista poco conocido del medio local en plena pandemia.

La difusión de los audios llevó al Presidente del Congreso a convocar una sesión de portavoces de los partidos para evaluar si solicitan una comisión investigadora o si impulsan su destitución por incapacidad moral.

No es la primera vez que Vizcarra tiene choques con el Congreso. Ambos poderes se enfrentan por la aprobación de una reforma política que impulsa el gobierno, que dejaría fuera de carrera a candidatos condenados por la justicia.