Von der Leyen comunica que la firma del acuerdo de la UE con Mercosur se pospone para enero
Así lo comunicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas que la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur finalmente no se firmará este sábado, sino que ha sido aplazado al próximo enero.
Así se lo ha trasladado durante la cena que los líderes han dedicado a la geoeconomía y competitividad de la UE, según han informado fuentes europeas a Europa Press, en el curso de un Consejo Europeo que no llevaba este acuerdo en la agenda, pero que las presiones de Francia e Italia para retrasarlo han obligado a abordar.
