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    Xi Jinping recibe en Beijing a la líder de la oposición de Taiwán en un encuentro sin precedentes en diez años

    El presidente de Chinai ha destacado que el encuentro entre ambos es de “una gran importancia para desarrollar las relaciones bilaterales a ambos lados del estrecho de Taiwán.

    Por 
    Europa Press
    Xie Huanchi

    El presidente de China, Xi Jinping, ha recibido este viernes en Beijing a la líder del Kuomintang, el principal partido opositor de Taiwán, Cheng Li Wun, en lo que ha constituido el primer encuentro de este tipo en la última década y a medida que aumenta la tensión entre el gigante asiático y las autoridades de la isla.

    Cheng, que llegó a la ciudad china de Shanghái el martes al inicio de un viaje que ha descrito como una “misión de paz”, había sido invitada por el Partido Comunista de China. Así, se ha convertido en la primera líder del Kuomintang en liderar una delegación para un viaje a la China continental en diez años, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

    Allí, Xi ha destacado que el encuentro entre ambos es de “una gran importancia para desarrollar las relaciones bilaterales a ambos lados del estrecho de Taiwán. En este sentido, ha manifestado que “independientemente de cómo evolucionen los acontecimientos a nivel internacional, la tendencia hacia el rejuvenecimiento de la nación china no cambiará”.

    “La idea prevaleciente para que la unidad de los chinos a ambos lados del Estrecho no va a cambiar”, ha aclarado. “La gente de ambas partes espera la paz y la tranquilidad, además de una mejora de las relaciones y una mejor calidad de vida”, ha declarado. “Esta es una responsabilidad y no podemos dejarla correr y aprovechar para trabajar juntos”, ha zanjado.

    Por su parte, Cheng ha reivindicado la “integración económica regional”, en su opinión “crucial para el desarrollo de la isla”. “La cooperación económica entre ambos lados del Estrecho y la participación de Taiwán en la integración económica regional pueden impulsarse mutuamente. Ambas partes deberían explorar la adhesión de Taiwán a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)”, ha apuntado, según informaciones recogidas por la cadena taiwanesa CNA.

    Asimismo, ha propuesto “restablecer el mecanismo de consulta entre ambos lados del Estrecho”, al tiempo que ha señalado que las leyes y regulaciones de ambos territorios estipulan que no existe una relación entre dos países".

    “En 1992, las instituciones autorizadas de ambos lados llegaron a un consenso para expresar su adhesión al principio de ‘una sola China’, buscando puntos en común y respetando las diferencias, lo que se convirtió en el fundamento político del mecanismo de consulta y contacto entre ambos”, ha dicho.

    Es por ello que ha reivindicado que los hechos históricos “son innegables” y, sobre esta base, “debe restablecerse el mecanismo de consulta para fomentar la buena voluntad”. “Otra propuesta es mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y promover el beneficio mutuo entre ambas partes. (...) Ambas partes deben cooperar, en consonancia con estas regulaciones y realidades, para gestionar las diferencias, consultar para resolver la situación de confrontación y contribuir a la seguridad regional”, ha zanjado.

    Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.

    El partido estuvo al frente de Taiwán durante cinco décadas como partido único hasta la llegada de la democracia a la isla y tiene como objetivo prioritario la unificación de la misma bajo la bandera china. Cheng ha defendido contra viento y marea el llamado Consenso de 1992, las líneas maestras de la política pro-China del Kuomintang.

    Más sobre:ChinaTaiwánXi Jinping

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