Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó este jueves de que recibió una petición oficial del Gobierno de Estados Unidos para colaborar en la defensa de Medio Oriente, en base a la experiencia que poseen para repeler los drones iraníes, ampliamente utilizados por las fuerzas rusas.

“He dado instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas ucranianos que puedan garantizar la seguridad requerida” , anunció Zelensky en sus redes sociales.

En una medida de la que el mandatario ucraniano ya había venido hablando durante los últimos días, aunque asegurando que la concretaría a cambio de armamento por parte de Washington.

We received a request from the United States for specific support in protection against "shaheds" in the Middle East region. I gave instructions to provide the necessary means and ensure the presence of Ukrainian specialists who can guarantee the required security. Ukraine helps… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026

“Ucrania apoya a los socios que contribuyen a garantizar nuestra seguridad y a proteger la vida de nuestro pueblo”, remarcó el jefe de Estado europeo, quien en las últimas horas ya había conversado telefónicamente con las autoridades de varios naciones de la región, a los que ofreció los conocimientos ucranianos en este campo.

En una rueda de prensa este martes, Zelensky afirmó que la ayuda podría concretarse lo antes posible si los países del Golfo lograban persuadir al presidente ruso, Vladimir Putin, de decretar un alto el fuego en Ucrania.

“Entonces quienes hoy protegen nuestros cielos podrán ir y proteger o enseñar cómo proteger al mundo de los ataques iraníes, pero si nos están lanzando misiles, con todo respeto, nosotros estamos aquí y vamos a defender nuestro Estado”, dijo en esa oportunidad.