SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación

La jurista Carole Monroy señaló que el pinchazo telefónico a Juan Carlos Morstadt, donde habría dicho que Chuñil "fue quemada" y al que no ha tenido acceso, no es una confesión, ya que si lo fuera, sostiene, su representado ya estaría formalizado.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Juan Carlos Morstard habló sobre el caso Julio Chuñil.

La abogada Carole Monroy, quien representa a la defensa del empresario Juan Carlos Morstadt, insistió en la inocencia del hombre, quien fue mencionado por la jurista de la familia de Julia Chuñil, Karina Riquelme, como un sujeto de interés en la investigación por la desaparición de la dirigente mapuche.

El sujeto recibió las miradas luego de que, según asegura Riquelme, habría tenido acceso a una escucha telefónica, en la que Morstadt habría dicho a su padre que la mujer “fue quemada”,.

Tras la declaración de la parte querellante, Monroy señaló que “en ningún momento ha reconocido que ha cometido los hechos y menos aún que hayan quemado a la señora Chuñil”.

En ese sentido, la defensa del hombre sostuvo en diálogo con Radio Biobío que lo dicho por la parte acusatoria “es una interpretación” y que “no corresponde a la realidad de los hechos”.

En esa línea, Monroy también reclamó por los antecedentes a los que pudo acceder la abogada Riquelme, asegurando que ellos no han tenido la oportunidad de conocerlos, cuestionando “la igualdad ante la ley” en la indagatoria.

Por lo anterior, la representante del empresario aseguró desconocer los documentos y audios a los que accedió Riquelme.

Sin embargo, sostuvo que “no me cabe la menor duda que si acá se tratara de una confesión, como se ha señalado livianamente, la fiscalía ya habría hecho gestiones para la persecución de mi representado y, al menos, ya tendríamos una formalización”.

Pese a negar las acusaciones, Monroy señaló que “en todo caso, nosotros necesitamos la copia del audio, porque él pudo haber señalado cualquier comentario, ya sea incluso en el contexto de un caso diferente”.

Respecto a la calidad procesal de Morstadt, Monroy explicó que “mi representado fue investigado en un comienzo como imputado y después pasó a tener la calidad de testigo. Cuando nosotros hemos solicitado copias de la investigación, que en los primeros meses estaba bajo reserva, no pudimos obtenerlas. Cuando se debería haber alzado la reserva, mi representado tomó el rol procesal de testigo y no tuvimos acceso a la investigación”.

Asimismo, acusó a la Fiscalía Regional de Los Ríos de no dar respuesta a sus solicitudes y de realizar una lenta investigación, a que a 11 meses de ocurrido el hecho, ya debería tener un resultado más clarificador.

“Nos parece que ha sido una investigación bastante larga de una situación puntual, lamentable, pero puntual, que debería de al menos tener un resultado y no estar, nos parece, bajo reserva. Eso lo tendrá que explicar la fiscalía en su momento”, señaló Monroy respecto a la investigación.

Más sobre:Julia ChuñilJuan Carlos MorstadtMáfillíder mapuche

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Fiscalía formalizará a notario de Santiago por millonaria falsificación de escrituras

Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

Presupuesto: diputados RN acusan al gobierno de “incumplir las metas fiscales” y advierten que estudian acciones constitucionales

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación
Chile

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación

Fiscalía formalizará a notario de Santiago por millonaria falsificación de escrituras

Presupuesto: diputados RN acusan al gobierno de “incumplir las metas fiscales” y advierten que estudian acciones constitucionales

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica
Negocios

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

Ventas de autos repuntan y alcanzan su mayor nivel desde inicios de 2023

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”
Tendencias

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto
El Deportivo

Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto

Ucrania gana el grupo B en el Mundial Sub 20 y Paraguay avanza por un gol

Fallece Edú Manga, exjugador de la UC, Palmeiras y Corinthians

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución
Cultura y entretención

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”
Mundo

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

Hamas dice que acepta liberar a los rehenes israelíes y busca cambios en el plan de paz de Trump para Gaza

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más