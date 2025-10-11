SUSCRÍBETE
Nacional

Accidente vehicular en Las Condes deja a una persona lesionada

El choque ocurrió en la avenida Alejandro Fleming y Florencio Barrios de Las Condes.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Créditos: Bomberos

Este sábado, un accidente vehicular se registró en Las Condes, Región Metropolitana, dejando al menos una persona lesionada.

De acuerdo a Bomberos de Santiago el choque, ocurrido en la intersección de Alejandro Fleming con Florencio Barrios, tuvo hasta cuatro personas involucradas.

Según informó Bomberos de Santiago, “se trata de choque de auto contra la barrera de portón posterior de desbarrancamiento a estacionamiento de las torres de Fleming".

“Se trabaja en labores de trauma y extricación. Se registra hasta ahora una persona lesionada”, añadieron.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Créditos: Bomberos

