    Ad portas de reunión en La Moneda por cable chino: Muñoz afirma que se ha traspasado información “de la forma más responsable posible”

    La cita se da en medio de la controversia por el proyecto de cable de fibra óptica submarino, y luego que el futuro ministro de Transportes suspendiera la bilateral con la actual administración.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    Foto: Mario Tellez.

    Hasta el Palacio de La Moneda llegó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para sostener una reunión con el Presidente Gabriel Boric, el futuro Mandatario José Antonio Kast y su equipo, en el marco de la controversia que ha generado el proyecto de cable de fibra óptica submarino que impulsa la empresa China Express.

    En camino a la cita, el ministro fue abordado por la prensa y aseguró que asiste “con mucho entusiasmo a esta reunión”.

    “Vamos a tener una presentación que hice ayer en la Cámara de Diputados en la Comisión de Transportes. Hoy día voy a tener nuevamente reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado, en la cual también se van a entregar todos los antecedentes que se requieran”, sostuvo.

    Muñoz aseguró que “este es un tema que tiene muchas aristas, que hay muchos elementos que hay que tratarlos con mucha confidencialidad y cuidado. Y creo que en ese sentido la reunión que vamos a tener ahora con el Presidente Boric y con el futuro presidente Kast es el mejor espacio para algo así”.

    “Estamos contentos. Nosotros desde nuestra perspectiva hemos hecho los esfuerzos para poder ir traspasando la información de la forma lo más responsable posible”, aseveró.

    En ese sentido, reafirmó que él tenía contemplado conversar sobre este proyecto con su sucesor Louis de Grange, en la bilateral del viernes pasado, reunión que fue cancelada por el futuro ministro.

    “Este es un tema que estaba en desarrollo y que estaba programado para entregarse en la reunión bilateral del día viernes pasado, que lamentablemente no tuvo efecto”, indicó.

    El ministro aseguró que desde la cartera han “tenido un muy buen traspaso con el equipo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Hemos tenido una serie de reuniones en que se ha ido entregando información bien detallada”.

    “Lamentablemente la reunión de Subsecretaría de Telecomunicaciones se canceló. Espero que se pueda volver a agendar porque son temas muy estructurales e importantes que se tienen que tratar”, indicó.

    A eso sumó: “En la primera reunión, el tema del cable submarino chino, la propuesta, estaba todavía en desarrollo y yo la había guardado para poder conversarlo en la reunión bilateral de Telecomunicaciones porque me parecía que era un tema un poco más confidencial que se tenía que tratar en ese espacio”.

