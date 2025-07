Adriana Delpiano y narcotráfico en las Fuerzas Armadas: “Que lo vea la justicia ordinaria parece más correcto”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano (PPD), cerró esta semana desde Punta Arenas, donde hizo la cuenta pública de su ministerio. Allí, Delpiano anunció la inauguración del Centro Espacial Nacional a fin de año, el plan de construcción naval y el fortalecimiento del servicio militar.

Los últimos días de la ministra han estado movidos luego de que se destapara un caso de narcotráfico al interior de la Fuerza Aérea de Chile (FACH). Aquí Delpiano asegura que se ha aplicado “mano dura” con estos casos y explica las medidas de prevención que tomará. Además, se refiere a la elección presidencial y, pese a que su candidata era Carolina Tohá, destaca el despliegue de la candidata oficialista Jeannette Jara. “Nos tiene a todos sorprendidos (...). Lo hizo bien y tiene mucho encanto”, dice.

¿Por qué cree que han surgido casos de narcotráfico en el Ejército y en la FACH?

La relación que se establece en las zonas de frontera genera un vínculo que hace más fácil conocerse y que alguien se dé cuenta de que tú trabajas en la FACH y que, por lo tanto, por recursos adicionales, gente que muchas veces tiene deudas, se ven tentadas a cometer un delito grave. Por eso que nos parece muy importante legislar el aumento de penas cuando se trate del tráfico de drogas por parte de una persona uniformada. Es bueno también que se sepa que cuando una persona uniformada consume droga, es una razón para darla de baja de la institución. No hay una mano blanda en esto, es una mano dura.

¿Qué medidas ha tomado desde que explotó este caso?

Un tema muy importante es rotar a las personas que están en la frontera. Cuando tú te quedas mucho tiempo instalado, siempre en el mismo lugar, vas estableciendo vínculos sociales y afectivos con personas que son de ahí y tú no sabes cómo por ahí puede entrar el narcotráfico. Otro aspecto importante es mejorar la inteligencia y la contrainteligencia. Además, queremos extender las declaraciones de intereses y patrimonio a todos los funcionarios.

¿Está de acuerdo con sumar a las FF.AA. a funciones de control de orden público?

El control de frontera es un tema que hemos conversado con el Ejército y lo siente como parte de sus funciones. Es un tema de soberanía que tiene mucho más que ver con las propias FF.AA., no es un tema policial. Lo de la Macrozona Sur es distinto, porque ahí estás cooperando con Carabineros en lo que tiene que ser su tarea habitual. Pero la verdad es que las cifras son muy decidoras de cómo han bajado los delitos respecto a lo que teníamos, por ejemplo, en 2021. Sin embargo, esa es una función que no puede ser permanente.

¿Y respecto de las funciones de resguardo de infraestructura crítica?

Ese es un proyecto de ley que todavía está en trámite en términos de qué se va a entender por infraestructura crítica.

¿Reconoce que la participación de las FF.AA., por ejemplo en el resguardo de fronteras, genera mayor exposición al narcotráfico?

No es casual que los dos hechos se hayan dado en la zona norte y, por lo tanto, eso obliga a tener medidas mucho más estrictas. Por eso comento lo de la rotación de personal, el control de consumo de droga, la formación de las personas. Eso es lo que tenemos que evitar por la vía de aumentar la formación, pero también aumentar las sanciones que tiene una conducta de esta naturaleza.

Lo ocurrido con la FACH, ¿sentó un precedente respecto de que estos casos sean vistos por la justicia civil?

Lo que pasa es que en el narcotráfico siempre hay civiles en el origen y seguramente en el final. Y, en ese sentido, que lo vea la justicia ordinaria parece más correcto. Sin embargo, la justicia militar existe y es parte de nuestro ordenamiento institucional. A veces incluso es más dura, tiene menos salidas alternativas, es más blanco y negro. De alguna manera las personas pueden tender a ver que si está en la justicia militar van a proteger a la persona. Eso no tiene nada que ver, porque claramente si alguien se ve perjudicado con este tema son las propias FF.AA. Nadie quiere verse contaminado con este tipo de delitos.

¿Entonces estos casos siempre deben verse en la justicia civil?

Exactamente. Además, la justicia civil ve causas de narcotráfico que no tienen nada que ver con las FF.AA., entonces puede hacer nexos, tiene antecedentes que la justicia militar, por no ver esos casos, no los tiene.

Israel y las armas

En la cuenta pública se anunció un plan para dejar de depender de la industria israelí en materia de defensa. ¿Cuánto pesa Israel como proveedor?

Tiene pesos relativos distintos en las tres ramas. Israel ha tenido una relación sobre todo con la FACH. No es que no haya tenido nunca venta en otros lados, pero es impresionante todo el esfuerzo que hemos hecho de rescatar cuál es la diversificación que tienen nuestras FF.AA. Y son muy diversificadas. Recién acabamos de entregar al Ejército 70 vehículos blindados, muchos de los cuales van a estar en la zona norte, en la Macrozona Sur y en el resto del país. Y eso es un chasis Toyota que está blindado y trabajado en Colombia. Los Leopard son alemanes.

¿Fueron exageradas las críticas que planteaban que Chile iba a quedar debilitado por esa medida?

Sí, yo creo que son exageradas, porque la gente tiene ciertas ideas preconcebidas. La verdad es que efectivamente hay programas que se han realizado con Israel y que se tienen que continuar realizando, porque están pagados, como la asistencia técnica de armamento que viene de Israel, pero si nosotros miramos el conjunto de los equipamientos son muy diversos. Muchos vienen de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón. Es mucho más diversificado de lo que la gente piensa.

¿Le acomoda que su gobierno registre el estado de excepción más largo de la historia?

Tengo esperanza de que lo permanente no sea permanente, pero creo que efectivamente a ti te toca el periodo que te toca gobernar, tú no lo eliges. Y así como le tocó al Presidente Piñera la pandemia o el estallido social, a este gobierno le tocó una efervescencia en la Macrozona Sur importante, de la cual había que hacerse cargo. Y a mí me parece al revés, que también habla de una capacidad de gobernar el que rápidamente el Presidente de la República y su equipo tomaran la decisión de acudir a las FF.AA. para apoyarse en esta tarea. Ese es un reconocimiento del papel que juegan las FF.AA. y te está demostrando una madurez de gobierno significativa, porque muchas veces por razones ideológicas o de otra naturaleza podrías haberte restado.

“Jara lo hizo bien y tiene mucho encanto”

Su llegada al gobierno implicó que su ministerio formara parte del comité político. ¿Cómo ve la carrera presidencial?

La veo abierta. Esto no es un tema de suma aritmética. Además, hay algo que pasó con el propio Presidente Boric y también pasó con la Presidenta Bachelet, que de pronto se producen unas energías que era difícil imaginarlas tiempo atrás. Es una elección abierta, más competitiva y más compleja.

¿La candidata Jara está generando esa energía de la que usted habla?

La candidata Jara nos ha sorprendido a todos. Esa es la verdad de las cosas. No fue mi candidata en la primaria por razones obvias, pero nos tiene a todos sorprendidos, porque ha logrado vincularse con la población, entenderla, etcétera. Y yo creo que en ese sentido siento que está abierta la elección.

¿Se siente cómoda con que ahora sea la candidata de su partido?

Lo más importante es la unidad del sector. Es muy difícil, con un sistema político tan fragmentado, si tú no acumulas fuerza entre muchos. Por supuesto que entre esos muchos hay gente que puede pensar distinto, pero hay cierta unidad de propósito, de unidades de contenido y temáticas que hacen que efectivamente te sientas representado. Yo no es que comparta 100% lo que piensa o ha planteado, pero eso no tiene nada que ver. Y ahora, la verdad, siendo gobierno tú eres parte de su estructura. El gobierno tiene una candidata y a mí me parece muy bien. Jara lo hizo bien y tiene mucho encanto.

¿Cómo conversa la importancia de la unidad que dice usted con las resistencias del Socialismo Democrático para entrar al comando de Jara?

No estoy metida en la chica. Lo único que anhelo es que el Socialismo Democrático como tal también sea una expresión, porque hay mucha gente que se siente identificada con eso y, por lo tanto, hay que darle una expresividad y una consistencia.