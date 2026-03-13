Al menos seis lesionados deja accidente entre bus y camión en la Ruta 5 Sur en Talca

Múltiples heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes en la Ruta 5 Sur en la ciudad de Talca, en la Región del Maule.

El accidente que involucró a un bus interprovincial y un camión, se registró a la altura del kilómetro 253 de la ruta, y según reporta Meganoticias habría dejado al menos seis personas lesionados.

El hecho se habría producido cuando por causas que se investigan el bus impactó en la parte trasera del camión.

Al lugar llegó personal de Bomberos, quienes trabajaron en la emergencia.

Debido a la emergencia, es que el tránsito se vio interrumpido en el sector.