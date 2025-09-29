SUSCRÍBETE
Nacional

Alcaldesa San Martín califica el nuevo sistema de licencias de conducir como deficiente y apunta al Ministerio de Transportes

La jefa comunal de Las Condes afirmó que el nuevo proceso relantiza la entrega de licencias.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, tuvo duros reproches hacia el Sistema de Gestión de Licencias de Conducir (SGL) que comenzó a operar desde el 1 de septiembre.

Esta nueva forma de procesamiento prometía una modernización de los trámites y agilizar la entrega de documentos a través de una plataforma que digitaliza los expedientes de los conductores.

Sin embargo, acorde a las críticas municipales, no se estaría cumpliendo con el objetivo. Este lunes, en conversación con radio Infinita, la alcaldesa afirmó que “genera un impacto más negativo que positivo” y lo calificó como “deficiente”.

La jefa comunal argumentó que no es una apreciación personal, sino que estadísticamente en Las Condes ha disminuido la entrega de licencias desde que se puso en marcha el SGL.

En ese sentido, señaló: "Nosotros hasta hace un mes, estábamos entregando la licencia de conducir a la persona de manera inmediata. Hoy día todo eso se ve ralentizado por el nuevo sistema digital".

San Martín explicó que además de las caídas constantes del sistema, la digitalización necesita más dotación de personal dedicado a escanear manualmente cada documento del conductor y generar una carpeta que debe subirse a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).

“Estuvimos harto tiempo haciendo este trabajo de digitalización, pero si viene otra persona de otra comuna, yo necesito que la carpeta de esa comuna efectivamente esté arriba, porque si no está arriba en el sistema, yo no le puedo entregar la licencia a esa persona. Eso también es lo que está generando estos problemas en muchos lugares, de que efectivamente llegan personas de otras comunas donde no está la carpeta disponible, y como señalaron en alguna oportunidad el ministerio, todas las personas pueden ir a cualquier comuna a sacar su licencia de conducir”, detalló.

Por lo mismo, la alcaldesa llamó al Ministerio de Transportes para reunirse con los municipios y las autoridades de tránsito locales “para que se haga un catastro rápido de las deficiencias del sistema y solucionarlo de aquí a un mes máximo”.

Para concluir, recalcó: “Esto se hizo sin consultar a los municipios, sin ver si efectivamente tenían las capacidades técnicas, las capacidades de gestión, el personal suficiente para hacerlo”.

