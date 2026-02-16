Ángel Valencia designa a Francisco Jacir como fiscal regional Centro Norte

Este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, designó a Francisco Jacir como el nuevo fiscal regional Metropolitano Centro Norte.

El persecutor comenzará sus funciones el próximo 10 de abril, cuando el actual titular, Xavier Armendáriz, deje el puesto luego de cumplir ocho años en el cargo, el plazo máximo legal para estar al mando de una jurisdicción.

Así, Valencia debió escoger entre los postulantes que quedaron en la terna para reemplazar a Armendáriz, la que -además de Jacir- estaba integrada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, y la fiscal jefa de Sacfi Centro Norte, Marcela Adasme.

“La designación se enmarca en el concurso público convocado por las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, cuyos plenos confeccionaron la terna presentada al fiscal nacional, en conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”, agrega la institución liderada por Valencia a través de un comunicado.

Según informa el Ministerio Público, Jacir es abogado de la Universidad Gabriela Mistral e ingresó al Ministerio Público en el año 2003 como ayudante de fiscal en la Fiscalía Local de Rancagua, en la Región de O’Higgins.

Posteriormente fue fiscal adjunto en las fiscalías locales de Providencia y de Macul en la Región Metropolitana. Desde septiembre de 2018 a la fecha se desempeña como fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local de Santiago, correspondiente a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La postulación de Jacir

Con quince votos, el actual fiscal jefe Santiago Centro fue el último en ingresar a la terna que elaboraron las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel, y desde donde Valencia seleccionó al sucesor de Armendáriz.

En medio de su presentación ante los ministros de los tribunales de alzada, Francisco Jacir -quien encabeza indagatorias como la que existe en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve- afirmó que de llegar a ser el líder en la Centro Norte, se centraría en tres ejes: una “Fiscalía cercana, humana, accesible”, fortalecimiento de la batalla en contra de los delitos de violencia intrafamiliar y género, y mejorar la eficacia de la persecución penal.

Asimismo, en la instancia el actual fiscal de Santiago Centro puso énfasis en la lucha contra el crimen organizado y el rol de la Fiscalía. En este sentido, afirmó que “buscamos no solo identificar al soldado, al microtraficante, sino a quien se encuentra detrás. (Debemos) perseguir su responsabilidad personal y también su responsabilidad patrimonial”.

Respecto de los hechos de corrupción, Jacir detalló que “en un momento en que la fe pública ha sido puesta fuertemente en duda (...) nos parece que la persecución penal de la corrupción ya no es solamente un imperativo de naturaleza legal, sino que también es ético”. En este sentido, el fiscal sostuvo que, a través de la investigación, buscarán “sentencias condenatorias que en definitiva permitan dar garantía a la ciudadanía que la ley se aplica con la misma vara para todos”.

Para finalizar, el persecutor estableció que “mi compromiso es liderar con cercanía, rigor técnico y un ambiente laboral sano y eficiente con un norte claro: es la víctima nuestra prioridad y la justicia debe ser un servicio eficaz y accesible”.

La elección de Jacir causó sorpresa en el Ministerio Público. Esto debido a que el fiscal es cercano a Armendáriz, y es visto como un eventual continuador de su gestión. En esa línea, fuentes de la Fiscalía comentaban que Valencia quería buscar alguien que cambiara la forma de trabajo de esa jurisdicción.

La llegada de Jacir al cargo es estratégica. Esto debido a que la jurisdicción que liderará a partir de abril abarca la comuna de Santiago, donde está La Moneda, es decir, suele hacerse cargo de las indagatorias de índole más político que afectan al poder Ejecutivo.

Camino a la Fiscalía Centro Norte

Si bien Jacir ya había ocupado el cargo en calidad de subrogante, no fue tarea fácil llegar a la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

El pasado 2 de febrero, por ejemplo, debió exponer ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte de Apelaciones de San Miguel por un lapso de 10 minutos, donde también expusieron quienes mantenían interés por obtener la plaza.

Entre los interesados se encontraban Mario Carrera, fiscal regional de Arica; Carlos Quezada, abogado de la OTJ; Marcelo Cabrera, fiscal jefe de Santiago Norte; Pedro Narváez, abogado director de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública; Héctor Barros, fiscal regional Sur y coordinador ECOH; Jaime Jansana, abogado y ministro subrogante del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana; Marcela Adasme, fiscal jefa de Sacfi Centro Norte; Ricardo Peña, fiscal adjunto Santiago Poniente; y Víctor Núñez, fiscal de la Fiscalía Sur.

Así, de los 39 oyentes, Jacir obtuvo 15 votos; mientras que Héctor Barros quedó con 21 votos y Marcela Adasme, con 18 respaldos. Con eso, los nombres fueron enviados a Valencia, quien finalmente optó por Jacir.

Además de la exposición ante los ministros, también debió rendir una entrevista psicolaboral, lo que es común en este tipo de procesos, además de un test de drogas, al igual que lo realizan diputados y senadores.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que los tres postulantes que quedaron en la terna también debieron rendir una entrevista clave frente al mismo fiscal nacional, Ángel Valencia, y también participó la directora ejecutiva, Mónica Naranjo, y la gerenta de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales. En la instancia se explayaron por más de 10 minutos con respecto a su plan para la fiscalía regional que buscaban encabezar y también podían recibir preguntas del mismo Valencia y los otros presentes.