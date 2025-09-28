Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”

Este sábado 27, el Ministerio de Justicia ingresó una denuncia por amenaza de muerte contra el ministro Jaime Gajardo.

A través de la cuenta de Instagram Soberanía.Nacional publicaron en sus redes comentarios como: “Este maldito mal nacido @jaimefajardofalcon (usuario del ministro en la citada red social) está destruyendo a Gendarmería!!! Comunista hijodep...!! No te vamos a dejar libre el 2026 ustedes van a pagar todo el daño que le han hecho a este país ”.

Otra publicación dice: “Ministro comunista tenía que ser!!! @jaimegajardofalcon maldito marxista recuerda que te quedan 5 meses para hacerte pagar por todo el daño hecho a Gendarmería esto no se va quedar así malnacido!!!Ustedes son culpables de que estemos llenos de presos y no hay contingente de gendarmería nuevo ladrones de mierda pagarán con cárcel o fusilamiento pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez ”.

Frente a estas amenazas, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) publicó una declaración en la que manifestaron su rechazo a “cualquier acto de violencia”.

“Queremos manifestar que, como organización gremial rechazamos cualquier tipo de amenazas o llamados a la protagonizar conductas de violencia, sin importar de donde provengan”, resaltaron.

Lamentaron que “se pretenda aprovechar cualquier espacio para verter amenazas o incitaciones a la violencia, en esta ocasión en contra del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Don Jaime Gajardo Falcón, con quién a pesar de mantener diferencias en torno al trato que se le ha brindado particularmente al estamento que representamos, entendemos que estas diferencias se enmarcan en los roles que a cada uno le corresponde desarrollar sin que estas sean personalizadas".

“En ese orden de ideas podemos señalar que jamás avalaremos este tipo de conductas , dado que nosotros mismos de manera reiterada y sostenida hemos planteado que no pueden ser aceptadas ni mucho menos normalizadas, siendo precursores de espacios de diálogos pacíficos y sobre todo basados en el respeto”, sumaron.

Finalmente, llamaron a las “autoridades responsables para que se adopten las medidas que corresponden para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro”.