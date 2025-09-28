Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) llamaron a las “autoridades responsables para que seadopten las medidas que corresponden para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro”.
Este sábado 27, el Ministerio de Justicia ingresó una denuncia por amenaza de muerte contra el ministro Jaime Gajardo.
A través de la cuenta de Instagram Soberanía.Nacional publicaron en sus redes comentarios como: “Este maldito mal nacido @jaimefajardofalcon (usuario del ministro en la citada red social) está destruyendo a Gendarmería!!! Comunista hijodep...!!No te vamos a dejar libre el 2026 ustedes van a pagar todo el daño que le han hecho a este país”.
Otra publicación dice: “Ministro comunista tenía que ser!!! @jaimegajardofalcon maldito marxista recuerda que te quedan 5 meses para hacerte pagar por todo el daño hecho a Gendarmería esto no se va quedar así malnacido!!!Ustedes son culpables de que estemos llenos de presos y no hay contingente de gendarmería nuevo ladrones de mierda pagarán con cárcel o fusilamiento pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez”.
Frente a estas amenazas, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) publicó una declaración en la que manifestaron su rechazo a “cualquier acto de violencia”.
“Queremos manifestar que, como organización gremial rechazamos cualquier tipo de amenazas o llamados a la protagonizar conductas de violencia, sin importar de donde provengan”, resaltaron.
Lamentaron que “se pretenda aprovechar cualquier espacio para verter amenazas o incitaciones a la violencia, en esta ocasión en contra del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Don Jaime Gajardo Falcón, con quién a pesar de mantener diferencias en torno al trato que se le ha brindado particularmente al estamento que representamos, entendemos que estas diferencias se enmarcan en los roles que a cada uno le corresponde desarrollar sin que estas sean personalizadas".
“En ese orden de ideas podemos señalar que jamás avalaremos este tipo de conductas, dado que nosotros mismos de manera reiterada y sostenida hemos planteado que no pueden ser aceptadas ni mucho menos normalizadas, siendo precursores de espacios de diálogos pacíficos y sobre todo basados en el respeto”, sumaron.
Finalmente, llamaron a las “autoridades responsables para que se adopten las medidas que corresponden para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro”.
