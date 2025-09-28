SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) llamaron a las “autoridades responsables para que seadopten las medidas que corresponden para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro”.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este sábado 27, el Ministerio de Justicia ingresó una denuncia por amenaza de muerte contra el ministro Jaime Gajardo.

A través de la cuenta de Instagram Soberanía.Nacional publicaron en sus redes comentarios como: “Este maldito mal nacido @jaimefajardofalcon (usuario del ministro en la citada red social) está destruyendo a Gendarmería!!! Comunista hijodep...!!No te vamos a dejar libre el 2026 ustedes van a pagar todo el daño que le han hecho a este país”.

Otra publicación dice: “Ministro comunista tenía que ser!!! @jaimegajardofalcon maldito marxista recuerda que te quedan 5 meses para hacerte pagar por todo el daño hecho a Gendarmería esto no se va quedar así malnacido!!!Ustedes son culpables de que estemos llenos de presos y no hay contingente de gendarmería nuevo ladrones de mierda pagarán con cárcel o fusilamiento pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez”.

Frente a estas amenazas, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) publicó una declaración en la que manifestaron su rechazo a “cualquier acto de violencia”.

“Queremos manifestar que, como organización gremial rechazamos cualquier tipo de amenazas o llamados a la protagonizar conductas de violencia, sin importar de donde provengan”, resaltaron.

Lamentaron que “se pretenda aprovechar cualquier espacio para verter amenazas o incitaciones a la violencia, en esta ocasión en contra del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Don Jaime Gajardo Falcón, con quién a pesar de mantener diferencias en torno al trato que se le ha brindado particularmente al estamento que representamos, entendemos que estas diferencias se enmarcan en los roles que a cada uno le corresponde desarrollar sin que estas sean personalizadas".

“En ese orden de ideas podemos señalar que jamás avalaremos este tipo de conductas, dado que nosotros mismos de manera reiterada y sostenida hemos planteado que no pueden ser aceptadas ni mucho menos normalizadas, siendo precursores de espacios de diálogos pacíficos y sobre todo basados en el respeto”, sumaron.

Finalmente, llamaron a las “autoridades responsables para que se adopten las medidas que corresponden para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro”.

Lee también:

Más sobre:Jaime GajardoAmenazasANOPGendarmería

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Investigan homicidio con arma cortopunzante de un hombre en la comuna de Parral

Confirman muerte de hombre que habría sido baleado por su madre en Chiguayante

UDI continúa ofensiva por Presupuesto 2026: Coloma exige al Presidente Boric “transparencia en materia de deuda”

Trump condena el tiroteo en iglesia en Michigan: “Esta epidemia de violencia debe terminar de inmediato“

Detienen a cuatro personas por diversos delitos tras realización de ronda preventiva masiva en Lampa

Buscan a adulto mayor de 84 años desaparecido en Parral tras caer al río Cato

Lo más leído

1.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

2.
Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

5.
Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumados en Chiguayante

Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumados en Chiguayante

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”
Chile

Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Investigan homicidio con arma cortopunzante de un hombre en la comuna de Parral

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones
Negocios

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones

Grau apunta a “responsabilidad social y fiscal” en Presupuesto 2026 y anuncia proyecto de reforma al empleo público

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito
Tendencias

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Ghost of Yotei: la venganza como motor

Preocupación en el Claro Arena: Pato Toledo se desploma en medio del partido de homenaje a los capitanes de la UC
El Deportivo

Preocupación en el Claro Arena: Pato Toledo se desploma en medio del partido de homenaje a los capitanes de la UC

Un contundente Betis vence a Osasuna y escala a la sexta posición en la tabla de LaLiga

Gustavo Álvarez justifica el alternativo once de la U: “Fue para evitar lesiones y al mismo tiempo dar oportunidades”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Trump condena el tiroteo en iglesia en Michigan: “Esta epidemia de violencia debe terminar de inmediato“
Mundo

Trump condena el tiroteo en iglesia en Michigan: “Esta epidemia de violencia debe terminar de inmediato“

Ascienden a más de 66.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Macron critica las “inaceptables” amenazas de muerte recibidas por los jueces tras la condena a Sarkozy

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición