Justicia ingresa denuncia por amenaza de muerte contra ministro Jaime Gajardo: advirtieron que lo fusilarían

“Gendarmería en peligro”.

Ese es el encabezado de una publicación en Instagram que hizo que la preocupación respecto de la seguridad del ministro Jaime Gajardo (PC) se instalara en los pasillos del Ministerio de Justicia la jornada del sábado 27 de septiembre.

El autor del mensaje: Soberania.Nacional, una cuenta que usualmente cuestiona y reprocha en duros términos a las autoridades del gobierno del Presidente Gabriel Boric, que explicita apoyo al diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser (Nacional Libertario) y que reivindica la dictadura militar.

Pero la citada frase, estampada sobre la captura de una nota de prensa que tenía de fotografía principal al secretario de Estado, no era el problema, sino lo que venía a continuación y una historia que se colgó minutos más tarde.

“Este maldito mal nacido @jaimefajardofalcon (usuario del ministro en la citada red social) está destruyendo a Gendarmería!!! Comunista hijodep...!! No te vamos a dejar libre el 2026 ustedes van a pagar todo el daño que le han hecho a este país ”, fue el primer texto que leyeron en funcionarios del ministerio.

Como Gajardo estaba mencionado, tanto él como su equipo vieron el post, y en un momento llegó una segunda notificación. Esta vez, había un mensaje más directo y violento.

Aprovechando la nota del medio de comunicación -que hacía referencia a reparos expresados por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) en contra del abogado- la misma cuenta agregó en sus historias (publicación que se elimina después de 24 horas) un segundo recado:

“Ministro comunista tenía que ser!!! @jaimegajardofalcon maldito marxista recuerda que te quedan 5 meses para hacerte pagar por todo el daño hecho a Gendarmería esto no se va quedar así malnacido!!! Ustedes son culpables de que estemos llenos de presos y no hay contingente de gendarmería nuevo ladrones de mierda pagarán con cárcel o fusilamiento pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez ”.

Esas últimas palabras hicieron que en Justicia consideraran que no se trataba de una mera crítica o disconformidad con la gestión del ministro, sino que era una situación grave y que la integridad de Gajardo podría estar en riesgo. Por lo mismo, como pudo conocer este medio, decidieron denunciar de inmediato ante el Ministerio Público.

Consultados respecto de la situación, desde el Ministerio de Justicia aseguraron a La Tercera que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía a través de una denuncia formal ingresada por el subsecretario del ramo, Ernesto Muñoz (PL), al considerar que los mensajes en cuestión “constituyen inequívocamente amenazas de muerte en contra del ministro” Gajardo, encuadrando la “hipótesis fácticas previstas en el Código Penal”.

Junto con ello, de acuerdo con fuentes que conocieron de los procedimientos adoptados, se alertó al Ministerio del Interior para que se dispusieran las medidas correspondiente y, además, se determinó reforzar el dispositivo de seguridad del secretario de Estado.

Más casos

Si bien esta es la primera vez que Jaime Gajardo recibe una amenaza de estas características, su antecesor en el cargo, el hoy ministro de Seguridad, Luis Cordero, también fue blanco de una situación similar en enero de 2024.

En ese caso, Cordero fue amenazado junto al entonces director de Gendarmería, Sebastián Urra ,y la otrora alcaide de Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad. Un sujeto arrojó unos panfletos a las afueras de dicho recinto, ubicado a un lado del Centro de Justicia, donde se veían imágenes de ellos siendo apuntados con armas de fuego.

Por esos hechos, como informó este medio, el responsable fue condenado a 541 días de presidio.

Los últimos meses, además, funcionarios de gendarmería también han sido amenazados. Se contabiliza el caso de un oficial que se desempeñaba en Santiago 1 y a quien le balearon su casa en Cauquenes, el del alcaide de la cárcel de Talagante y, recientemente, el de un capitán que cumplía labores en la exPenitenciaría.

Fue ese último caso, de hecho, que gatilló que desde ANOP salieran a cuestionar al ministro Gajardo. Según mencionaron, no habría un “real apoyo” por parte de la autoridad frente a los episodios que enfrenta.