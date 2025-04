Atentado a la central Rucalhue: La historia tras la hidroeléctrica que sufrió un enorme ataque incendiario

50 maquinarias quemadas, este fue el saldo que dejó el ataque incendiario ocurrido durante la madrugada del domingo en la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la comuna de Quilaco en la Región del Biobío.

Los hechos, que llevaron al gobierno a anunciar una querella por Ley Antiterrorista, ocurrieron alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo 20 de abril, cuando al menos 12 sujetos armados ingresaron al recinto, intimidaron a los guardias y prendiendo fuego a la maquinaria que se encontraba en el lugar.

Según detalló el general Renzo Miccono, Jefe de Zona de Carabineros Biobío, “Sujetos desconocidos portando armas de fuego los habrían amenazado y procedido a incendiar toda la maquinaria existente en el lugar. Estos serían alrededor de 45 camiones y 5 maquinarias”.

Desde Rucalhue Energía SpA, responsables del proyecto, condenaron lo sucedido, señalando que “este tipo de hechos no solo representa un atentado contra la infraestructura, sino también contra los trabajadores, las comunidades vecinas y el estado de derecho”, a la vez que anunciaron querellas contra quienes resulten responsables.

“Vamos a colaborar activamente con las autoridades policiales y judiciales para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y reforzar las medidas de seguridad en la zona”, apuntaron.

Redes sociales

Central Hidroeléctrica Rucalhue

El proyecto de la Central Hidroeléctrica Rucalhue —filial de China International Water and Electric Corporation (CWE), parte del conglomerado China Three Gorges Corporation—, no ha tenido un camino fácil y es que a lo largo de los años ha enfrentado la oposición de comunidades indígenas y grupos ambientalistas.

El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 16 de diciembre de 2013 y obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable el 28 de abril de 2016. Actualmente se encuentra en fase de construcción y contempla una inversión de US$350 millones.

Según detalló el gerente legal de la compañía, Diego Vio, en conversación con Pulso, la construcción se retomó en agosto de 2024, luego de un largo periodo de pausa y previo al atentado ya contaba con un 20% de avance en las excavaciones principales.

Este proyecto, inicialmente fue impulsado por la brasileña ATIAIA Energía Chile SpA, sin embargo, en 2018 fue adquirido por Rucalhue Energía SpA, controlada por China International Water and Electric Corporation (CWE), filial del gigante estatal China Three Gorges Corporation.

El proyecto ha debido enfrentar una serie de paralizaciones en su construcción a lo largo de los años, por diversas situaciones.

“Nos vimos obligados a paralizar los trabajos, situación que se mantiene hasta hoy. Primero, por tomas ilegales ocurridas en 2021, las cuales fueron denunciadas, y segundo, por el extenso periodo que ha tomado la tramitación de un permiso sectorial sometido a consideración de la Conaf”, señalaba Zhou Haibo, gerente general de CWE Agencia en Chile a inicios de 2024.

El proyecto de la Central Hidroeléctrica Rucalhue tendrá una potencia instalada de 90 MW y una generación media anual de 465 GWh, que será inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC).

Su cronograma inicial contemplaba obras durante 37 meses, sin embargo, tras el reciente ataque las fechas tendrán que ser revisadas. De acuerdo a lo que detalla Pulso, el embalse cubrirá 139 hectáreas y almacenará 7,2 millones de m³ de agua.

Actualmente, Rucalhue Energía SpA sigue gestionando distintos permisos sectoriales y, de acuerdo con la empresa, no existen requerimientos pendientes con el Consejo de Monumentos Nacionales.

Querella por Ley Antiterrorista

Tras el ataque, durante la tarde del domingo el ministro de Seguridad, Luis Cordero, anunció que el gobierno interpondrá una querella por Ley Antiterrorista a raíz del ataque incendiario que afectó a la central.

Según señaló en conversación con Mesa Central de Canal 13, “Los hechos son muy graves. Nosotros tenemos las primeras informaciones. El Ejecutivo ha tomado la decisión en este caso de iniciar la recopilación de antecedentes, porque se va a querellar por Ley Antiterrorista”.

De acuerdo a lo que agregó el ministro, se utilizará la querella por Ley Antiterrorista debido a “la forma en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió. Las leyendas que se establecieron en el lugar reivindican una asociación terrorista, respecto a la cual el gobierno considera que este es el momento para ejercer la acción de la Ley Antiterrorista”.

Por su parte del Presidente Gabriel Boric señaló que “El atentado en la central Rucalhue en Alto Biobío merece toda nuestra condena. Tal como lo hemos hecho en otros casos perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia. Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia ”.

Embajada China condena el ataque

Desde la embajada de China en Chile condenaron el ataque a la vez que pidieron al Gobierno una “investigación exhaustiva” y la implementación de medidas con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y proyectos como el de Rucalhue Energía SpA.

“Esta Misión Diplomática expresa su enérgica condena hacia estos actos violentos ilegales, y exige al gobierno de Chile una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile, evitando la recurrencia de sucesos similares”, señalaron a través de un comunicado.