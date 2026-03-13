Automóvil fiscal de ministra Judith Marín sufre falla de frenos: instruyen sumario para investigar el incidente

El automóvil fiscal asignado a la ministra de la Mujer, Judith Marín, sufrió una falla en sus frenos cuando la secretaria de Estado se trasladaba desde una actividad oficial en la Región de Valparaíso

La situación se produjo poco después de que Marín participara en un acto junto al delegado presidencial regional, Manuel Millones, en el Campamento Manuel Bustos de Viña del Mar.

Fue al abandonar este lugar, en camino a un encuentro con la agrupación deportiva Mujeres de Remo Arriba Rosa, que el equipo de la autoridad se percató de la ruptura de los frenos del vehículo.

La misma ministra detalló posteriormente en redes sociales que “se detectó la falla a tiempo, retornamos a Santiago en el vehículo de la Seremi de la Mujer de la Región de Valparaíso. Todo el equipo está bien, dado que se detectó a tiempo”.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través de un comunicado, dio a conocer que instruirá un sumario por la falla mecánica del auto que trasladaba a la jefa de la cartera.

“Al conocer el desperfecto, se realizaron las gestiones correspondientes para que la autoridad fuera trasladada en el vehículo de la Seremi de la Mujer de la Región de Valparaíso”, reafirmo la entidad. e informó que la Subsecretaria de la cartera, Daniela Castro, “solicitará un sumario, las bitácoras y la revisión mecánica del vehículo para conocer su estado” .