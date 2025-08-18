SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Avanzan los trabajos: reabren dos pistas del puente Lo Saldes en dirección oriente

La ejecución total de la obra deberían extenderse, según el calendario dado a conocer por las autoridades, hasta el sábado 23 de agosto.

Arturo LeónPor 
Arturo León
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Desde la mañana de este lunes quedaron habilitadas dos pistas en el puente Lo Saldes, devolviendo la continuidad del tránsito al eje de Av. Santa María hacia Av. Presidente Kennedy.

La Dirección General de Concesiones señaló que el restablecimiento del tránsito por esas pistas inició a las 07:00 horas de esta jornada y precisaron que la apertura total del puente, con las dos pistas faltantes hacia el poniente, se evaluará en el transcurso de los próximos días.

Además, informaron que se mantiene el cierre diurno de pista derecha eje Costanera Norte al oriente y el cierre nocturno -entre las 22:00 y 05:00 horas- de todas las pistas eje Costanera Norte al oriente.

Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que el problema mayor está en la viga que corresponde a las pistas dirección poniente, que son las que mantienen cerradas desde febrero y que los equipos técnicos evaluaron y determinaron que no había problema en habilitar las de oriente, las que no tuvieron mayor intervención.

El martes 5 de agosto el viaducto fue cerrado por los trabajos de reparación de esta estructura que realiza la concesionaria Costanera Norte, y que se mantienen en la calzada oriente, dirección poniente. En ese sentido de tránsito la vía está inhabilitada desde el cruce de Av. Vitacura.

Dentro de las obras, hace 10 días se cumplió con uno de los hitos: se instaló la nueva viga que reemplazó a la estructura de acero dañada. En la ocasión, el subsecretario del MOP, Danilo Núñez, “sostuvo que se pudo insertar este trozo de siete metros de viga, y más de tres toneladas de peso, en el puente Lo Saldes. Vamos bien con respecto a los plazos predefinidos, pero junto con esto también vamos a seguir trabajando porque hay que hormigonar y también soldar este trozo de viga al resto de la estructura”.

La ejecución total de la obra deberían extenderse, según el calendario dado a conocer por las autoridades, hasta el sábado 23 de agosto.

Más sobre:Puente Lo SaldesMOPObras PúblicasAv. KennedyAv. Santa María

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Un mochilazo en contra y alcaldes exigiendo medidas: crece la presión sobre el Mineduc por movilizaciones estudiantiles

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Senadora Rincón va por su tercera elección en el Maule y PS afina impugnación a su candidatura

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

5.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía
Chile

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB
Negocios

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB

Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Codelco pide a Sernageomin reiniciar obras en proyectos estructurales a casi tres semanas de fatal accidente

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón
El Deportivo

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón

Plantación de araucarias une a las seis sedes de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

La lesión que desarma el plan de la U para la revancha con Independiente por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas
Cultura y entretención

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Cómo el General Zod en Superman 2, marcó la carrera de Terence Stamp

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia
Mundo

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski se reunirá con múltiples líderes europeos previo a la cita con Trump en la Casa Blanca

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?