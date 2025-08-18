Avanzan los trabajos: reabren dos pistas del puente Lo Saldes en dirección oriente

Desde la mañana de este lunes quedaron habilitadas dos pistas en el puente Lo Saldes, devolviendo la continuidad del tránsito al eje de Av. Santa María hacia Av. Presidente Kennedy.

La Dirección General de Concesiones señaló que el restablecimiento del tránsito por esas pistas inició a las 07:00 horas de esta jornada y precisaron que la apertura total del puente, con las dos pistas faltantes hacia el poniente, se evaluará en el transcurso de los próximos días.

Además, informaron que se mantiene el cierre diurno de pista derecha eje Costanera Norte al oriente y el cierre nocturno -entre las 22:00 y 05:00 horas- de todas las pistas eje Costanera Norte al oriente.

Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que el problema mayor está en la viga que corresponde a las pistas dirección poniente, que son las que mantienen cerradas desde febrero y que los equipos técnicos evaluaron y determinaron que no había problema en habilitar las de oriente, las que no tuvieron mayor intervención.

El martes 5 de agosto el viaducto fue cerrado por los trabajos de reparación de esta estructura que realiza la concesionaria Costanera Norte, y que se mantienen en la calzada oriente, dirección poniente. En ese sentido de tránsito la vía está inhabilitada desde el cruce de Av. Vitacura.

Dentro de las obras, hace 10 días se cumplió con uno de los hitos: se instaló la nueva viga que reemplazó a la estructura de acero dañada. En la ocasión, el subsecretario del MOP, Danilo Núñez, “sostuvo que se pudo insertar este trozo de siete metros de viga, y más de tres toneladas de peso, en el puente Lo Saldes. Vamos bien con respecto a los plazos predefinidos, pero junto con esto también vamos a seguir trabajando porque hay que hormigonar y también soldar este trozo de viga al resto de la estructura”.

La ejecución total de la obra deberían extenderse, según el calendario dado a conocer por las autoridades, hasta el sábado 23 de agosto.