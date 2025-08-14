Boric designa a psicóloga Loreto Orellana como la nueva superintendenta de Educación

El Presidente Gabriel Boric nombró a Loreto Orellana Zarricueta como la nueva superintendenta de Educación en reemplazo de Mauricio Farías quien presentó su renuncia a comienzos de año.

La profesional fue seleccionada a través de un concurso de Alta Dirección Pública -según se informó desde la Presidencia-, en el que participaron 190 personas y se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo en la historia de la institución.

Orellana es psicóloga de la Universidad Católica del Norte y magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Además, cuenta con un diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En su trayectoria laboral destacan su conocimiento de las instituciones de educación y su compromiso con el servicio público, donde ha ejercido cargos directivos en instituciones del área de la educación y la salud.

Fue asesora del Gabinete del exministro de Educación Nicolás Eyzaguirre y jefa de gabinete en la Superintendencia de Educación en dos periodos, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, desempeñando un rol en el desarrollo de políticas orientadas a la equidad, la inclusión y la mejora de la calidad educativa.

Parte de su labor en la Supereduc, ha sido liderar y coordinar la planificación estratégica, profundizando el enfoque de derechos y orientando el desempeño de las 16 direcciones regionales y las 5 divisiones que componen la institución.

También dirigió el Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Dirección de Educación Municipal de Santiago entre los años 2012 y 2014, desde donde promovió la coordinación entre organizaciones gubernamentales y civiles y el sistema público de educación.

En educación superior fue asesora del área internacional de la Universidad Católica del Norte (UCN) y de la Agrupación de Universidades Regionales del Consejo de Rectores, además trabajó como analista de procesos académicos en el DUOC UC. Durante su formación universitaria participó activamente de la organización estudiantil, llegando a ser presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCN.

En el área de la salud, trabajó en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana entre 2006 y 2010 y en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz, donde fue jefa de la unidad de capacitación.