Boric designa a psicóloga Loreto Orellana como la nueva superintendenta de Educación
La también magíster en Políticas Públicas se encontraba ejerciendo el rol de jefa de gabinete en la propia Superintendencia de Educación. Con su nombramiento se convierte en la primera mujer en asumir el cargo.
El Presidente Gabriel Boric nombró a Loreto Orellana Zarricueta como la nueva superintendenta de Educación en reemplazo de Mauricio Farías quien presentó su renuncia a comienzos de año.
La profesional fue seleccionada a través de un concurso de Alta Dirección Pública -según se informó desde la Presidencia-, en el que participaron 190 personas y se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo en la historia de la institución.
Orellana es psicóloga de la Universidad Católica del Norte y magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Además, cuenta con un diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
En su trayectoria laboral destacan su conocimiento de las instituciones de educación y su compromiso con el servicio público, donde ha ejercido cargos directivos en instituciones del área de la educación y la salud.
Fue asesora del Gabinete del exministro de Educación Nicolás Eyzaguirre y jefa de gabinete en la Superintendencia de Educación en dos periodos, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, desempeñando un rol en el desarrollo de políticas orientadas a la equidad, la inclusión y la mejora de la calidad educativa.
Parte de su labor en la Supereduc, ha sido liderar y coordinar la planificación estratégica, profundizando el enfoque de derechos y orientando el desempeño de las 16 direcciones regionales y las 5 divisiones que componen la institución.
También dirigió el Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Dirección de Educación Municipal de Santiago entre los años 2012 y 2014, desde donde promovió la coordinación entre organizaciones gubernamentales y civiles y el sistema público de educación.
En educación superior fue asesora del área internacional de la Universidad Católica del Norte (UCN) y de la Agrupación de Universidades Regionales del Consejo de Rectores, además trabajó como analista de procesos académicos en el DUOC UC. Durante su formación universitaria participó activamente de la organización estudiantil, llegando a ser presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCN.
En el área de la salud, trabajó en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana entre 2006 y 2010 y en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz, donde fue jefa de la unidad de capacitación.
