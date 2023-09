Boric inaugura tres nuevas estaciones de Metro en L3: tiempo de traslado de Quilicura al centro de Santiago se reducirá a 20 minutos

Este lunes, el Presidente Gabriel Boric encabezó la esperada inauguración de tres nuevas estaciones de la Línea 3 de Metro, Ferrocarril, Lo Cruzat, y Plaza Quilicura, las que permitirán conectar de forma más directa a los vecinos de la comuna de Quilicura con el centro de Santiago y el sector sur-oriente.

Sumando una extensión de 3,8 kilómetros, se estima que más de 271 mil habitantes de la comuna de Quilicura se verán beneficiados con esta extensión, la que reducirá en más de la mitad los tiempos que se tenían de traslado: el viaje desde el centro de la comuna (estación Plaza Quilicura) hasta la estación Universidad de Chile) se estima que tomará alrededor de 20 minutos, una reducción del 55% respecto de lo que tarda actualmente (casi 44 minutos).

Tras realizar un viaje por las nuevas estaciones junto a diversas autoridades, el Presidente Boric destacó que “Santiago es una ciudad que se fue construyendo de manera muy segregada. Y esa segregación terminó golpeando a quienes fueron siendo expulsados u obligados a vivir en las periferias de la ciudad. Y cuando vemos una ciudad que se desarrolló en forma segregada, la llegada del Metro constituye también un acto de justicia territorial”, destacó el Mandatario.

Sobre esto, sostuvo, las personas ahora podrán llegar en 20 minutos a Plaza de Armas o al centro de la capital: “Significan cuatro horas a la semana para alguien que lo ocupe recurrentemente. Y eso es, hay una cuestión que yo creo que es importante reivindicar: tiempo libre de calidad”, expresó.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 / QUILICURA El presidente de la república, Gabriel Boric, inaugura extensión de la Linea 3 del Metro de Santiago desde la Estación Plaza de Quilicura

“Hoy el Metro está avanzando para llegar a lugares donde nunca había llegado antes, a La Pintana, a más sectores de Puente Alto, a Bajos de Mena, a La Legua, a Renca. He encargado también los estudios, porque estos son, como bien decían, tareas de Estado, se demoran, pero para que comunas que nunca han tenido Metro y que no se lo imaginaban, como Lo Espejo por ejemplo, puedan tener también Metro en el futuro”, destacó.

En esa línea, el Mandatario destacó la importancia de tener una visión a largo plazo para tener un mejor país. Esto, recordó, ya que si bien está hoy inaugurando estas nuevas estaciones, las obras partieron mucho antes, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“Cuando la Presidenta Bachelet, en su segundo mandato, decide anunciar -en una decisión, que son difíciles, porque acá estamos hablando de mucho presupuesto (...)- hace nueve años esta estación de Metro, se hacen los estudios durante su gobierno. Durante el gobierno del Presidente Piñera se empieza a construir. Y durante cuatro años seguidos se está ahí machacando, construyendo”, detalló.

“El año y medio que llevamos de gobierno también se estuvo machacando, construyendo. Y ahora nos toca, tenemos la suerte de inaugurarlo, pero mañana, esa alegría de poder inaugurar, nosotros se la tenemos que dar también a futuros gobiernos, y por eso estamos siempre proyectando el Metro y el transporte público de nuestro país a largo plazo. Es una alegría gigante inaugurar estas tres estaciones”, continuó.

Junto con esto, el Mandatario también recalcó la importancia de llegar a acuerdos a pesar de las diferencias políticas en favor de los chilenos, como por ejemplo con el presupuesto o la reforma de pensiones, sostuvo.

“Los chilenos no se merecen que por discusiones o desacuerdos entre su clase política, después de haber trabajado una vida, no tengan condiciones dignas para vivir. Eso no puede ser. Y estos actos de unidad, como la inauguración de una línea del Metro, yo les pido que los proyectemos también hacia otras áreas, que estas buenas noticias sean contagiosas, se sigan repitiendo”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla destacó que esto “va a cambiar la vida de miles” en el sector. “Estas tres nuevas estaciones de Metro las celebramos, es un hito significativo en la historia de nuestra comuna. Quizás el más relevante en el impacto de nuestras vidas. Sin duda un hecho concreto, es un momento que todos hemos esperado durante años (...) porque sin duda veremos una mejora en nuestra calidad de vida, ganando horas para compartir con nuestras familias, eso es impagable”, sostuvo.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó además que el proyecto, tras 9 años, fue entregado en el plazo y presupuesto que se había establecido en un comienzo, detallando además que las nuevas estaciones vienen acompañadas por una serie de medidas en la superficie que son necesarias “para que el proyecto pueda realmente entregar toda su potencial en movilidad”. Así, explicó, el ministerio realizó un ajuste de los servicios de buses en la superficie de modo de alimentar de mejor manera el servicio.

Ya puesta en operación, se proyecta que la extensión de tres estaciones tenga una afluencia diaria de 24 mil pasajeros aproximadamente, de lunes a viernes.