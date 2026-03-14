Buscan a dos hombres de 56 y 72 años extraviados en el Parque Nacional Villarrica

La Fiscalía Regional de Los Ríos se encuentra investigando la presunta desgracia de dos hombres de 56 y 72 años que fueron reportados como desaparecidos en el Parque Nacional Villarrica por la zona de Panguipulli.

El hecho fue informado al fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia de la entidad persecutora durante la mañana de este sábado.

Ante la información, se dispuso la activación de equipos especializados para dar con el paradero de ambas personas.

Para la investigación, la Fiscalía de Los Ríos instruyó diligencias a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros.

Asimismo, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de la policía uniformada, en coordinación con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), trabajan en el operativo de búsqueda.

Conocido por sus bosques de araucaria, el parque abarca cerca de 53 mil hectáreas de las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, por el lado de La Araucanía, y Panguipulli, en Los Ríos.

Los desaparecidos estaban recolectando piñones en la zona.