Cadem: desaprobación de Kast llega al 54% a casi un mes de iniciar su gobierno

A casi un mes desde que asumió el Presidente José Antonio Kast, un 54% desaprueba cómo está gestionando su gobierno, luego de asumir el pasado 11 de marzo.

La información fue entregada por una nueva entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem, que efectuó una consulta en línea con un universo de 1.003 consultados.

De acuerdo al sondeo de opinión, la desaprobación de Kast aumentó en un punto desde la entrega anterior, pasando de un 53% a un 54%.

El mismo sondeo mostró que un 41% respalda la gestión del jefe de Estado, disminuyendo en un punto desde la medición anterior, cuando un 42% lo aprobaba.

La reprobación de Kast ha aumentado en 20 puntos desde que se midió por primera vez la conducción del nuevo Presidente . El pasado 13 de marzo, en su primera medición, solo un 34% estaba en desacuerdo con su gestión.