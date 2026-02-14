Capturan a dos mujeres por golpear a una persona con discapacidad en La Serena: una quedó en prisión preventiva

Detectives de Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron durante este sábado a dos mujeres adultas por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones graves gravísimas en contra de una mujer con discapacidad en La Serena.

La investigación se inició a partir de antecedentes entregados por el municipio de aquella comuna, que notificaron sobre posibles maltratos en un inmueble del sector Compañía Alta. Con esto, la Fiscalía instruyó diversas diligencias, entre ellas empadronamientos y toma de declaraciones a testigos.

El jefe subrogante del Bicrim de La Serena, Francisco Cornejo, señaló que “un vecino del sector dio cuenta que una persona de 23 años de edad con discapacidad estaba siendo brutalmente agredida. En virtud de esto, el personal policial concurrió a dicho lugar y tomó un contacto con la afectada, quien presentaba gran parte de su cuerpo con graves quemaduras”.

Adicionalmente, la fiscal jefe de La Serena y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, Ninoska Mosnich, apuntó el caso “se devela a raíz de la información de testigos, vecinos principalmente, que acuden a la municipalidad y a su vez la municipalidad toma contacto con la PDI”.

Foto: Policía de Investigaciones

En compañía de la fiscal, los detectives de la PDI ingresaron al inmueble, donde se levantaron diversas evidencias de interés criminalístico que serán incorporadas a la investigación.

A raíz de las quemaduras, la victima fue trasladada al Hospital de La Serena, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos por la gravedad de las quemaduras que requerían un manejo médico especializado.

Una de las imputadas quedó con la medida cautelar de prisión preventiva luego de su control de detención en el Juzgado de Garantía de La Serena.

En tanto, la víctima del delito fue trasladada a Santiago por la gravedad de sus lesiones.